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Дроны, рации и зенитные фонари: Днепр доставил на фронт крупную партию техники стоимостью около 27,5 млн грн

Глеб Иванов
Днепр
1 минута
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Дроны, рации и зенитные фонари: Днепр доставил на фронт крупную партию техники стоимостью около 27,5 млн грн

Днепр продолжает снабжать украинских защитников необходимой техникой. Еженедельно город отправляет на фронт большие партии оснастки и приборов.

В настоящее время для военных – более 60 квадрокоптеров разного типа, в том числе ударных.

Дроны, рации и зенитные фонари: Днепр доставил на фронт крупную партию техники стоимостью около 27,5 млн грн

"Это уже не первый раз мы получаем от Днепровского городского совета дроны. Нам постоянно не хватает ночных дронов, потому что условия полетов в темноте тяжелые и они теряются значительно чаще, чем днем", – говорит военный Игорь.

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Дроны, рации и зенитные фонари: Днепр доставил на фронт крупную партию техники стоимостью около 27,5 млн грн

Также в нынешней партии доставлен ряд ручных тепловизоров и зенитных фонарей, более сотни комплектов раций, несколько десятков планшетов, панелей отображения, аккумуляторы и зарядные станции.

Дроны, рации и зенитные фонари: Днепр доставил на фронт крупную партию техники стоимостью около 27,5 млн грн

"Большая благодарность людям за их труд, их налоги. И городскому совету, и тем, кто делает закупку. Это очень большой вклад в приближение победы", - добавляет украинская защитница Анна.

Дроны, рации и зенитные фонари: Днепр доставил на фронт крупную партию техники стоимостью около 27,5 млн грн

Как известно, Днепр является лидером помощи Силам обороны.

"Каждый такой транш, каждая такая помощь повышают боеспособность наших подразделений. Делает их более мощными, позволяет им иметь "глаза", быстрее обмениваться информацией и быстрее реагировать на все вызовы, которые есть на войне", - отметил секретарь горсовета Днепра Александр Санжара.

Дроны, рации и зенитные фонари: Днепр доставил на фронт крупную партию техники стоимостью около 27,5 млн грн