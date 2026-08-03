Доступно и удобно для жителей: как в Днепре развивают цифровизацию медицины

В Днепре продолжают развивать цифровые сервисы, чтобы сделать медицинскую помощь более доступной и удобной для жителей. В частности, записаться на прием к врачу можно через мобильное приложение "еДнепр", выбрав медицинское учреждение, нужного специалиста и удобное время онлайн. Такой подход помогает сократить очереди, снизить нагрузку на регистратуры и упростить доступ к медицинским услугам.

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Заместитель городского головы по цифровой трансформации Константин Цепенников подчеркнул, что цифровизация медицины, прежде всего, меняет подходы к оказанию медицинской помощи. По его словам, современные сервисы уже сегодня позволяют врачам работать эффективнее, а пациентам – быстрее получать необходимые услуги. Электронный кабинет стал для медиков единым рабочим пространством, которое снижает административную нагрузку и дает возможность уделять больше времени пациентам.

Онлайн-запись является составной частью единого цифрового маршрута пациента. После приема врач работает с медицинской информацией в электронной системе, ведет необходимую документацию, оформляет электронные рецепты, направления, больничные листы и другие документы. Кроме того, система позволяет вести историю болезни, фиксировать результаты амбулаторных приёмов и взаимодействовать с электронной системой здравоохранения Украины.

Главные истории дня

Отдельные возможности медицинской информационной системы обеспечивают реализацию государственной программы "Скрининг здоровья 40+". Медицинские работники могут регистрировать пациентов на профилактические обследования, заполнять электронные анкеты и передавать необходимые данные в ЭСОЗ. Для жителей это означает возможность своевременно пройти обследование и выявить риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других нарушений здоровья на ранних стадиях.

Константин Цепенников также подчеркнул, что цифровизация для города – это не замена человека технологиями, а создание современной экосистемы, в которой цифровые решения работают на благо врача и пациента. Именно они помогают сделать медицинские услуги более доступными, качественными и комфортными для жителей Днепра.

В городе продолжают развивать цифровые сервисы в сфере здравоохранения, контролировать стабильность работы электронных систем в медицинских учреждениях и расширять их функционал. Это позволяет упростить работу медиков, сократить время на оформление документов и сделать путь пациента к получению медицинской помощи максимально быстрым и удобным.

В Днепре продолжают развивать цифровые сервисы, чтобы сделать медицинскую помощь более доступной и удобной для жителей. В частности, записаться на прием к врачу можно через мобильное приложение "еДнепр", выбрав медицинское учреждение, нужного специалиста и удобное время онлайн. Такой подход помогает сократить очереди, уменьшить нагрузку на регистратуры и упростить доступ к медицинским услугам.

Заместитель городского головы по цифровой трансформации Константин Цепенников подчеркнул, что цифровизация медицины прежде всего меняет подходы к оказанию медицинской помощи. По его словам, современные сервисы уже сегодня позволяют врачам работать эффективнее, а пациентам – быстрее получать необходимые услуги. Электронный кабинет стал для медиков единым рабочим пространством, которое снижает административную нагрузку и дает возможность уделять больше времени пациентам.

Онлайн-запись является составной частью единого цифрового маршрута пациента. После приема врач работает с медицинской информацией в электронной системе, ведет необходимую документацию, оформляет электронные рецепты, направления, больничные листы и другие документы. Кроме того, система позволяет вести историю болезни, фиксировать результаты амбулаторных приёмов и взаимодействовать с электронной системой здравоохранения Украины.

Отдельные функции медицинской информационной системы обеспечивают реализацию государственной программы "Скрининг здоровья 40+". Медицинские работники могут регистрировать пациентов на профилактические обследования, заполнять электронные анкеты и передавать необходимые данные в ЭСОЗ. Для жителей это означает возможность своевременно пройти обследование и выявить риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других нарушений здоровья на ранних стадиях.

Константин Цепенников также подчеркнул, что цифровизация для города – это не замена человека технологиями, а создание современной экосистемы, в которой цифровые решения работают на благо врача и пациента. Именно они помогают сделать медицинские услуги более доступными, качественными и комфортными для жителей Днепра.

В городе продолжают развивать цифровые сервисы в сфере здравоохранения, контролируют стабильность работы электронных систем в медицинских учреждениях и расширяют их функционал. Это позволяет упростить работу медиков, сократить время на оформление документов и сделать путь пациента к получению медицинской помощи максимально быстрым и удобным.