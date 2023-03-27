Днепровский горсовет имеет максимальный уровень открытости – движение 'Честно'

Днепровский городской совет в лидерах по открытости граждан в Украине. Соответствующий рейтинг прозрачности повторно исследовал движение "Честно". Мэрия Днепра улучшила показатели и вошла в тройку лидеров вместе с Ровенским и Тернопольским горсоветами.

Видео дня

Городской совет Днепра отвечает всем критериям открытости по обнародованию на сайте заседаний сессий. В частности, на нем опубликованы распоряжения о созыве совета, повестка дня, представлены проекты решений, поименное голосование, видеозапись (трансляция), стенограмма заседания, приняты решения.

Одним из основных критериев доверия людей к власти и депутатскому корпусу является открытость и публичность, поэтому очень важно даже в условиях военного положения обнародовать вопросы повестки дня сессии совета и тексты проектов решений, – говорится в исследовании движения "Честно".

Полное соблюдение открытости обеспечено и для проведения заседаний комиссий. Так на сайте Днепровского городского совета публикуются анонсы заседаний, повестка дня, приняты решения, есть доступ граждан на заседание комиссий/сессий.