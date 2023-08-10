newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Днепропетровский госуниверситет внутренних дел получил нового ректора

Мария Шевчук
Днепр
1 минута
99
Днепропетровский госуниверситет внутренних дел получил нового ректора

В Днепре был представлен новый ректор Днепропетровского государственного университета внутренних дел. Эту должность занял Александр Моргунов – полковник полиции, заслуженный тренер Украины, доктор юридических наук, профессор. 10 августа поздравить нового ректора вуза прибыла также государственный секретарь МВД Украины Инна Ящук, руководители области и города.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

Днепропетровский госуниверситет внутренних дел получил нового ректора
Днепропетровский госуниверситет внутренних дел получил нового ректора

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что после полномасштабного вторжения России ректоры вузов в тяжелое время работают вместе с городом, и это взаимодействие очень важно.

Днепропетровский госуниверситет внутренних дел получил нового ректора

Как известно, курсанты Днепропетровского государственного университета внутренних дел – будущий стратегический и оперативный резерв сил безопасности и обороны государства.

"Это очень сложная и нужная работа в наше время", – подчеркнула Инна Ящук.

Выш также входит в рейтинг лучших заведений Европы и Украины в частности.

Днепропетровский госуниверситет внутренних дел получил нового ректора