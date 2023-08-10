Днепропетровский госуниверситет внутренних дел получил нового ректора

В Днепре был представлен новый ректор Днепропетровского государственного университета внутренних дел. Эту должность занял Александр Моргунов – полковник полиции, заслуженный тренер Украины, доктор юридических наук, профессор. 10 августа поздравить нового ректора вуза прибыла также государственный секретарь МВД Украины Инна Ящук, руководители области и города.

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что после полномасштабного вторжения России ректоры вузов в тяжелое время работают вместе с городом, и это взаимодействие очень важно.

Как известно, курсанты Днепропетровского государственного университета внутренних дел – будущий стратегический и оперативный резерв сил безопасности и обороны государства.

"Это очень сложная и нужная работа в наше время", – подчеркнула Инна Ящук.

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