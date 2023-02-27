Днепр заключил соглашение о побратимстве с важным промышленным городом США в штате Техас

Днепр заключил соглашение о побратимстве с американским городом Амарилло в штате Техас. Это очередной договор о сотрудничестве и поддержке, подписанный после полномасштабного вторжения России в Украину.

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Несмотря на то, что заключение соглашения о побратимстве с американскими городами является кропотливым многоуровневым процессом, Днепр успешно делает это.

"В 2007 году мне удалось побывать в этом городе. И тогда я не мог себе представить, что через столько лет я стану городским головой, и мы подпишем меморандум о партнерстве. Мы покажем собственным примером, как мы умеем дружить и работать — во благо наших мост", — сказал мэр Днепра Борис Филатов. Он также поблагодарил жителей Амарилло, которые все эти месяцы собирали и посылали помощь нашим больницам и бойцам, а также обосновывали необходимость этой дружбы перед своим муниципалитетом. Среди них есть и днепрянка Татьяна, которая уже долгое время работает в Соединенных Штатах и преподает в одном из местных вузов.

В общем, Амарилло является важным промышленным центром северного Техаса. Это один из крупнейших в США поставщиков гелия, широко используемый в различных производствах. Город специализируется и на торговле сельскохозяйственной продукцией. Там также есть нефтепереработка, авиастроение, цветная металлургия, собирают сельскохозяйственные машины и ядерное оружие.

"Я очень тронута тем, что наши города Амарилло и Днепр вскоре станут городами-побратимами. Спасибо вам, мере Филатов, за ежедневный труд, благодаря которому ваши сограждане идут за вами вперед. Сообщество города Амарилло с радостью готово поддерживать вас и укреплять нашу дружбу" , - подчеркнула мэр Амарилло Джинджер Нельсон.

Как известно, ранее мэр Днепра Борис Филатов неоднократно отмечал, что именно межмуниципальное партнерство помогает укрепить помощь от разных стран мира. Важную роль в этом играют личные контакты. Так, только немецкий город Кельн передал Днепру 300 генераторов, 5 больших автобусов, несколько машин скорой помощи, а также оборудование для спасателей и грузы с медикаментами. От Осаки (Япония) город ждет ряд коммунальной техники. Сейчас этот груз следует по морю к Днепру.