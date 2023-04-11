Днепр возглавил рейтинг ''прозрачности'' городов – Transparency International

Три украинских города – Днепр, Львов и Мукачево – получили статус "прозрачные" по итогам исследования работы городских советов во время полномасштабной войны. Исследование Transparent cities (Прозрачные города) опубликовано на сайте Transparency International Ukraine.

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Статус "частично прозрачные" получили 10 украинских городов: Винница, Владимир, Житомир, Каменское, Киев, Кропивницкий, Луцк, Тернополь, Ужгород, Черновцы. В общей сложности оценивалось 70 городов в Украине.

С началом полномасштабной войны сфера доступа к публичной информации регрессировала. Аргументируя рисками безопасности, города приостанавливали работу официальных порталов или ограничивали доступ к отдельным разделам или страницам.

"Военная агрессия России против Украины стала настоящим вызовом и проверкой на устойчивость для всех украинских городов. Высокий уровень прозрачности и подотчетности местных властей крайне необходим для эффективного привлечения инвестиций и восстановления Украины", – прокомментировала руководительница программы Transparent cities Елена Огородник.

В среднем города выполняли индикаторы исследования на 37,5%. При этом требования украинского законодательства – на 47,8%. То есть, украинские города не выполнили более половины обязательных законодательных требований.

Исследование проведено в рамках проекта "Transparent Cities: электронная платформа взаимодействия граждан и местных властей для обеспечения подотчетности и надлежащего управления", реализуемого при финансовой поддержке Европейского Союза.

В исследовании представлен список лучших практик, которые воплощали украинские города во время войны. А именно: публикация информации об укрытии и информации для ВПЛ, электронная подача заявлений на жилье, электронные обращения жителей через специальные городские сервисы, поддержка бизнесов после релокации, отчеты о распределенной гуманитарной помощи и т.д.

ТІ Ukraine начала программу "Transparent cities/Прозрачные города" в 2017 году. За пять лет средний показатель прозрачности городов повысился на 62,2%. В рамках программы также формируется рейтинг подотчетности 50 городов (органов местных властей). Средний показатель подотчетности городов по итогам 2021 составил 16,5 балла.