Днепр восстанавливает поврежденные в результате 'прилетов' дома ОСМД и ЖСК за средства городского бюджета

В Днепре продолжается восстановление многоквартирных домов, пострадавших от вражеских атак 16 апреля и 7 июня 2025 года. Городская власть активно помогает объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительным кооперативам (ЖСК), покрывая расходы на ремонт общего имущества, в частности крыш, подъездов и окон в местах общего пользования.

Восстановление дома ОСМД "КМ-68"

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В доме ОСМД "КМ-68" на проспекте Дмитрия Яворницкого завершена замена кровли, поврежденной в результате обстрела 16 апреля. Работы проверил директор департамента по вопросам самоорганизации населения Днепровского городского совета Святослав Ткаченко.

Жительница дома Оксана вспоминает день атаки с ужасом:

"Я была дома, когда это произошло. Видела огонь в небе, услышала звук битого стекла. Сначала не могла поверить, что удар был так близко. В квартирах появились следы гари, а на фасаде дома и балконах – осколки стекла. Мы живем на третьем этаже четырехэтажного дома, и крыша над нами сильно пострадала. К счастью, ремонт провели очень быстро, поэтому мы даже не почувствовали всех последствий".

По словам Святослава Ткаченко, ликвидация таких повреждений была бы невозможной для жителей без поддержки города, ведь ремонт кровли стоил более 1,1 млн грн. Все расходы покрыл городской бюджет. Подрядчик выполнил работы качественно и своевременно, что не только обеспечило комфортные условия для жителей, но и способствовало восстановлению жилой инфраструктуры города после вражеских атак.

Ремонт в ЖСК "Трубник-2"

В ЖСК № 132 "Трубник-2" (ж/м Тополь-1, д. 4) продолжаются восстановительные работы после ракетного удара 7 июня 2025 года, который выбил более 10 окон в местах общего пользования. Жительница второго подъезда Анна поделилась воспоминаниями:

"Это было настолько страшно, что словами не передать. В нашем подъезде выбило пять окон, все было в обломках. Мы, старшие люди, сами бы не справились. Но мэрия отреагировала очень быстро. Новые окна установили качественно, теперь в квартире тепло, все герметично. Мы очень благодарны за такую поддержку".

Председатель ЖСК оперативно подал заявку в городской совет, после чего комиссия департамента обследовала дом и начала работы. Сейчас в подъезде заменяют разбитые окна на новые металлопластиковые конструкции с самым высоким классом энергоэффективности.

Как работает поддержка от города

Городские власти Днепра берут на себя расходы на восстановление общего имущества ОСМД и ЖСК, такого как крыши, подъезды и окна в местах общего пользования. Для ремонта частного имущества внутри квартир жильцам советуют воспользоваться государственной программой "еВідновлення", подав заявку через портал "Дія" ( erecovery.diia.gov.ua ).

Первым шагом для получения помощи является обращение к председателю правления ОСМД или ЖСК, который координирует дальнейшие действия с городскими властями.

Значение восстановительных работ

Восстановление поврежденных домов является важным шагом для обеспечения надлежащих условий проживания и поддержания инфраструктуры города в условиях войны. Благодаря оперативной реакции городских властей и финансированию из городского бюджета жители получают качественный ремонт, что позволяет им вернуться к нормальной жизни после вражеских атак.