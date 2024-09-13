Днепр в сотрудничестве с партнерами передал защитникам мобильный рентгенкабинет

Немецкие города, Львов, Днепр, Общественная организация, ответственный частный бизнес. Такая коллаборация. Но цель одна – помощь ВСУ. На этот раз это стоимостный современный мобильный рентгенкабинет, ведь жизнь наших защитников, то самая ценная. Оборудование можно оперативно перемещать в зависимости от нужд войск. Оно позволяет проводить необходимые обследования раненых защитников в полевых условиях. Аппарат доставлен из Германии при поддержке ОО "Народная самооборона Львовщины" и ответственного частного бизнеса.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Мы искренне благодарим наших немецких друзей из проекта Projekthilfe Gambia eV и господина Маттиаса Кеттлера, которые неоднократно помогали медицинским учреждениям Украины, за то, что нашли и закупили этот мобильный рентген. Он очень нужен нашим военным госпиталям, и теперь будет работать в одном из таких Днепре", – отметил Валерий Варемчук, представитель ОО "Народная самооборона Львовщины".

"Мы благодарны городскому совету Днепра и мэру Борису Филатову за скорую реакцию и организацию доставки этого важного оборудования в Днепр", – добавила Наталия Шелестак, представительница ОО "Народная самооборона Львовщины".

Главное преимущество этого рентгена – его мобильность, что в условиях войны особенно важно для сохранения жизни наших защитников.

Это современное и функциональное оборудование, которое в условиях рассредоточенного лечения военнослужащих позволит использовать его на той локации, где есть такая потребность. И в случае необходимости можно быстро изменять его местонахождение. Этот мобильный рентгенкабинет сможет работать в любой местности, где есть возможность подключить его к электроэнергии", – отметил заместитель начальника военно-медицинского клинического центра, полковник Сергей Бачинский.

"Рентгенкомната сейчас работает на базе одного из медучреждений Днепра и обслуживает исключительно военнослужащих. Это очень важно, ведь наш город является хабом помощи для раненых защитников, поступающих со всех уголков страны, где сейчас ведутся активные боевые действия", – добавил директор департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровского горсовета Артём Ниделько.