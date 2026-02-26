Днепр в 2026 году передал более 3 700 продуктовых наборов для ВПЛ

В Днепре внутренне перемещенные лица и в дальнейшем ежемесячно получают бесплатные продуктовые наборы, закупленные за средства городского бюджета. В них входят тушеное мясо, каши, галеты, лапша быстрого приготовления, чай, кофе, сладости и другие необходимые продукты.

Право на ежемесячную помощь имеют ВПЛ, которые зарегистрировались в Днепре после 24 февраля 2022 года, проживают в местах временного компактного проживания и относятся к определенным категориям: пожилые люди, лица с инвалидностью, матери с детьми, недееспособные граждане и дети от 3 до 18 лет.

Переселенка из Запорожья Елена Баранова живет в Днепре уже два года. Она рассказывает, что ежемесячно ждет продуктовый набор, ведь это существенная поддержка: из полученных продуктов можно быстро приготовить блюда, что значительно облегчает быт. Женщина благодарит город за помощь.

Василий Ковалев из Донецкой области живет в Днепре более года. По его словам, в наборах есть все необходимое – в частности мед, кофе и чай. Мужчина благодарен городу за приют и поддержку.

"Кроме других продуктов, есть и мед, кофе, чай. Все в продуктовом наборе вкусное и нужное. Очень благодарен Днепру за приют и поддержку", – говорит Василий.

Как сообщила заведующая сектором социальной защиты ВПЛ управления по делам ветеранов и внутренне перемещенных лиц департамента социальной политики Днепровского горсовета Юлия Крохмаль, с начала 2026 года в Днепре уже выдали более 3 700 продуктовых наборов. Только в феврале их раздадут более 1 800, в том числе 19 – в одном из мест компактного проживания.

Чтобы получить помощь, переселенцам нужно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства, подать заявление и предоставить копии паспорта и идентификационного кода (с предъявлением оригиналов), а при наличии ребенка – свидетельство о рождении. Лица, которые впервые оформили справку ВПЛ в Днепре, проживают в МТКП, но не относятся к определенным категориям, могут получить продуктовый набор единоразово. Также помощь оказывают переселенцам в сложных жизненных обстоятельствах, которыми занимается Днепровский городской центр социальных служб.