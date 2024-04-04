Днепр уже предоставил Силам обороны сотню новых квадроциклов и планирует приобрести еще столько же в ближайшее время, – Филатов

Днепр продолжает системно снабжать украинских военных техникой, снаряжением и транспортными средствами. Среди прочего город отправляет боевым бригадам на фронт квадроциклы.

"Днепр приобрел для сил обороны 100 квадроциклов. Первую партию передали, а сейчас приехала вторая партия – еще 50 квадроциклов, которые будут использоваться на столкновении. Это мощная помощь. Ребята очень радуются. Эти квадроциклы заказывали все боевые бригады. Это сейчас то, что нужно", – отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Он поблагодарил горожан за то, что Днепр так мощно помогает Силам обороны и анонсировал планы по приобретению еще сотни квадроциклов для нужд войска.

Эти транспортные средства высокопроходимы, ведь имеют колесную формулу 4х4 и мощные двигатели – будут полезны при выполнении боевых задач или при эвакуации раненых. Для этого силами коммунальных предприятий горсовета их также оборудовали специальными элементами.

Военный Дмитрий Александрович получил опыт вождения квадроцикла еще в мирной жизни. В настоящее время эти навыки он применяет для выполнения боевых задач.

"Преимущество квадроциклов в том, что у них более короткая база. Благодаря этому они легче преодолевают ямы или узкие тропы в лесополосе. Также проходят болота или песок. Они очень хорошо себя показывают", – говорит военный.