Днепр стал лидером приватизации коммунального имущества по рейтингу 'Прозорро.Продажи'

В системе "Прозорро.Продажи" презентовали рейтинг самых успешных общин среди коммунальных организаторов по итогам онлайн-аукционов в государственной электронной торговой системе. По данным исследования, Днепр стал лидером по прозрачной приватизации коммунального имущества среди 147 украинских городов, объявлявших в 2024 году такие торги.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

Так, в этом году поступления в городской бюджет Днепра от аренды и приватизации коммунального имущества составили почти 160 миллионов гривен.

"Несмотря на войну, этот показатель увеличивается с каждым годом, что подтверждает эффективность продажи активов через прозрачные аукционы. Сейчас малая приватизация способствует развитию бизнеса, выбираемого Днепром для ведения своего дела. Эта награда важна для города, потому что свидетельствует, что, несмотря на все вызовы, нам удается обеспечивать возможности для развития", – прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов.