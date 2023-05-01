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Днепр продолжает ремонтировать автодороги: Филатов проверил ремонт покрытия на Амурском мосту

Мария Шевчук
Днепр
2 минуты
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Днепр продолжает ремонтировать автодороги: Филатов проверил ремонт покрытия на Амурском мосту

В Днепре завершают асфальтирование Амурского моста, являющегося одним из основных в городе. Покрытие переправы длиной почти в 1,4 км обновляют с обеих сторон. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

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Днепр продолжает ремонтировать автодороги: Филатов проверил ремонт покрытия на Амурском мосту
Днепр продолжает ремонтировать автодороги: Филатов проверил ремонт покрытия на Амурском мосту

"Несмотря на запрет правительства на капитальное строительство, Днепр продолжает ремонтировать автодороги. В первую очередь те, которые наиболее нужны для проезда городского общественного транспорта. Я очень надеюсь, что уже сегодня мы откроем Амурский мост. Дальше будем работать по городу. Наши работники будут переходить на ул. Дмитрия Скоробогатова (бывшая Громова)", – отметил мэр Днепра Борис Филатов.

Днепр продолжает ремонтировать автодороги: Филатов проверил ремонт покрытия на Амурском мосту
Днепр продолжает ремонтировать автодороги: Филатов проверил ремонт покрытия на Амурском мосту

На Амурском мосту все выходные работали около полусотни строителей и два десятка машин дорожной техники. Во время замены асфальта по переправе могли ездить только автобусы общественного транспорта, ведь здесь также чинят участки трамвайного пути.

Днепр продолжает ремонтировать автодороги: Филатов проверил ремонт покрытия на Амурском мосту

"Работаем третий день. Сделано немало. Передавали дожди на целый день, но позавчера лишь немного накрапало. А так, как говорится, Бог нам в помощь. Все для людей, все для Победы", – прокомментировал работы дорожников газорезчик ремонтно-строительного управления Юрий пальчик.

В целом дорожные бригады работают в разных районах Днепра.

Днепр продолжает ремонтировать автодороги: Филатов проверил ремонт покрытия на Амурском мосту