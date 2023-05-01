Днепр продолжает ремонтировать автодороги: Филатов проверил ремонт покрытия на Амурском мосту

В Днепре завершают асфальтирование Амурского моста, являющегося одним из основных в городе. Покрытие переправы длиной почти в 1,4 км обновляют с обеих сторон. Об этом сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

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"Несмотря на запрет правительства на капитальное строительство, Днепр продолжает ремонтировать автодороги. В первую очередь те, которые наиболее нужны для проезда городского общественного транспорта. Я очень надеюсь, что уже сегодня мы откроем Амурский мост. Дальше будем работать по городу. Наши работники будут переходить на ул. Дмитрия Скоробогатова (бывшая Громова)", – отметил мэр Днепра Борис Филатов.

На Амурском мосту все выходные работали около полусотни строителей и два десятка машин дорожной техники. Во время замены асфальта по переправе могли ездить только автобусы общественного транспорта, ведь здесь также чинят участки трамвайного пути.

"Работаем третий день. Сделано немало. Передавали дожди на целый день, но позавчера лишь немного накрапало. А так, как говорится, Бог нам в помощь. Все для людей, все для Победы", – прокомментировал работы дорожников газорезчик ремонтно-строительного управления Юрий пальчик.

В целом дорожные бригады работают в разных районах Днепра.