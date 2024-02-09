Днепр признан лидером в закупке приборов радиосвязи для Сил обороны

Днепр стал первым в закупке приборов радиосвязи для сил обороны по исследованию молодежной антикоррупционной организации "Общественный мониторинг Украины". Рейтинг сформирован на основе данных в Dozorro по приобретенным поштучно и комплектам портативных раций и радиостанций разных моделей

Об этом говорится в сообщении "ГМУ".

Днепр с большим отрывом лидирует среди других городов Украины. Речь идет о закупке 1653 комплектов и 102 единиц приборов радиосвязи для защитников на сумму 56,139 млн грн в период с 24 февраля 22-го по 1 января 24-го.