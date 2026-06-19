Днепр получил зарядные станции и осветительные приборы от чешских партнеров

Днепр получил гуманитарную помощь от партнеров из Чехии, предназначенную для учебных заведений и административных учреждений. В рамках этой помощи городу были переданы 47 зарядных станций Anker SOLIX F2000 емкостью 2048 Вт·ч, а также более 900 современных осветительных приборов, предоставленных Остравско-Опавской епархиальной благотворительной организацией "Харита" (Чешская Республика).

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Как отметил секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара, это оборудование поможет обеспечить потребности административных помещений в освещении и энергоснабжении. Часть зарядных станций будет передана департаменту по гуманитарным вопросам, где их будут использовать в школах, детских садах, профессионально-технических училищах и учреждениях внешкольного образования.

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Он подчеркнул, что качественное освещение имеет большое значение для учебного процесса, ведь оно позволяет детям комфортно учиться и сохранять зрение. Санжара также выразил благодарность чешским партнерам за постоянную поддержку Днепра, особенно в условиях военного времени.

Отдельно он сообщил, что часть полученного оборудования будет передана в управление по делам ветеранов. Помощь будет использована для обеспечения бесперебойной работы учреждений и качественного предоставления административных услуг жителям Днепра и внутренне перемещенным лицам, нашедшим убежище в городе.