Днепр получил от Кабмина пять мощных генераторов для усиления энергосистемы города

Днепр продолжает системную подготовку к отопительному сезону, усиливая энергетическую устойчивость города в условиях войны. Для стабильной работы критической инфраструктуры правительство передало городу пять мощных генераторов общей стоимостью более 100 миллионов гривен.

Речь идет об установках мощностью до 2 МВт, которые уже доставлены и установлены на ключевых объектах критической инфраструктуры. Они должны обеспечить непрерывное функционирование важных систем даже в случае длительных отключений электроэнергии.

Во время осмотра одного из генераторов городской голова Борис Филатов отметил, что это оборудование является существенным усилением в рамках подготовки к зиме. По его словам, установки уже работают на критических объектах и помогут городу пройти отопительный сезон даже в условиях постоянного давления со стороны врага. Он также поблагодарил правительство, вице-премьер-министра Алексея Кулебу и руководителя ДнипроОВА Александра Ганжу за поддержку и сотрудничество в вопросах энергетической безопасности.

Специалисты подчеркивают, что новые генераторы способны обеспечивать работу энергоемких систем и работать автономно в течение нескольких суток. Это существенно усиливает стабильность городской энергосистемы и работу ключевых станций.

Полученное оборудование стало важным элементом подготовки Днепра к зимнему периоду и повышает способность города быстро реагировать на возможные последствия атак на энергетическую инфраструктуру.