УкраїнськаУКР
русскийРУС

Днепр получил от Кабмина пять мощных генераторов для усиления энергосистемы города

Мария Шевчук
Днепр
1 минута
36
Днепр получил от Кабмина пять мощных генераторов для усиления энергосистемы города

Днепр продолжает системную подготовку к отопительному сезону, усиливая энергетическую устойчивость города в условиях войны. Для стабильной работы критической инфраструктуры правительство передало городу пять мощных генераторов общей стоимостью более 100 миллионов гривен.

Речь идет об установках мощностью до 2 МВт, которые уже доставлены и установлены на ключевых объектах критической инфраструктуры. Они должны обеспечить непрерывное функционирование важных систем даже в случае длительных отключений электроэнергии.

Днепр получил от Кабмина пять мощных генераторов для усиления энергосистемы города

Во время осмотра одного из генераторов городской голова Борис Филатов отметил, что это оборудование является существенным усилением в рамках подготовки к зиме. По его словам, установки уже работают на критических объектах и помогут городу пройти отопительный сезон даже в условиях постоянного давления со стороны врага. Он также поблагодарил правительство, вице-премьер-министра Алексея Кулебу и руководителя ДнипроОВА Александра Ганжу за поддержку и сотрудничество в вопросах энергетической безопасности.

Днепр получил от Кабмина пять мощных генераторов для усиления энергосистемы города

Специалисты подчеркивают, что новые генераторы способны обеспечивать работу энергоемких систем и работать автономно в течение нескольких суток. Это существенно усиливает стабильность городской энергосистемы и работу ключевых станций.

Днепр получил от Кабмина пять мощных генераторов для усиления энергосистемы города

Полученное оборудование стало важным элементом подготовки Днепра к зимнему периоду и повышает способность города быстро реагировать на возможные последствия атак на энергетическую инфраструктуру.

УкраинаДнепротоплениеЭнергетикаБорис Филатов
Редакционная политика