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Днепр получил 25 млн евро от ЕБРР для усиления предприятий критической инфраструктуры

Мария Шевчук
Днепр
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Днепр получил 25 млн евро от ЕБРР для усиления предприятий критической инфраструктуры

Днепр заключил с Европейским банком реконструкции и развития договор о получении 25 миллионов евро. Для украинских городов это едва ли не первый опыт, когда транш предоставляется именно в поддержку критической инфраструктуры. Такая позиция международных финансовых партнеров обусловлена продолжительным сотрудничеством с Днепром, что имеет успешные показатели.

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

Днепр получил 25 млн евро от ЕБРР для усиления предприятий критической инфраструктуры

Мэр Борис Филатов подчеркнул, что когда почти на 500 день полномасштабной войны России против Украины такой финансовый институт решает заключить соглашение на немалые кредитные средства с прифронтовым Днепром, это свидетельствует о безусловных поддержке и вере мира в Украинскую Победу: "Жизнь продолжается. Мы дальше продолжаем работать – несмотря на войну. Это очень знаковое событие. Потому что когда Европейский банк предоставляет такие значительные кредитные средства территориальной громаде, это оценка нашей деятельности".

Днепр получил 25 млн евро от ЕБРР для усиления предприятий критической инфраструктуры

Едва ли не самой масштабной совместной с ЕБРР инициативой в последние годы стала комплексная тепломодернизация школ, детсадов и больниц Днепра. Это тоже первая подобная инициатива среди стран Восточной Европы.

В общей сложности за пять лет в двух этапах этого проекта привлечены почти 200 коммунальных заведений города. Энергосберегающие реконструкции позволяют экономить более 30% энергоресурсов.

Кроме этого, сотрудничество с ЕБРР упростило городу обновление троллейбусного автопарка – было приобретено 45 новых машин, а также оборудование и запчасти к ним.

Нынешнее соглашение сделает Днепр как главный экономический центр на юго-востоке Украины и его гуманитарный хаб, более устойчивый к вызовам войны.

Днепр получил 25 млн евро от ЕБРР для усиления предприятий критической инфраструктуры

"Спасибо, что сегодня у нас есть возможность собраться и подписать такое важное соглашение для города Днепра. Для нас очень важно поддержать ваш город именно в такое тяжелое время, которое сегодня для Украины. Мы восхищаемся мужеством вашей страны и той работой, которую вы делаете сегодня в городе", – отметили в ЕБРР.

Кредитные средства пойдут на поддержку предприятий критической инфраструктуры и работы их работников, обеспечивающих днепрянам предоставление коммунальных услуг. Это также позволит быстрее восстановиться после последствий блекаутов, когда из-за отсутствия электроэнергии не мог работать, в частности, электротранспорт.