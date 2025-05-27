Днепр поддерживает армию: какие проекты софинансирования запустили городские власти в 2025 году

В прифронтовом Днепре активно действует уникальная программа софинансирования проектов, направленных на поддержку сил безопасности и обороны Украины. Эта инициатива, основанная в 2024 году, стала первой в стране и получила популярность не только в пределах города, но и по всей Украине. В 2025 году программу расширили, позволив участвовать не только днепрянам, но и представителям из других регионов. Кроме того, проекты разделили на две категории – малые (от 500 тыс. до 1 млн грн) и крупные (до 10 млн грн).

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О самых успешных проектах, которые получили поддержку, рассказывает "Наше місто".

БФ "Гуркіт": лидер среди крупных проектов

Одним из победителей в категории крупных проектов стал киевский благотворительный фонд "Гуркіт". С начала полномасштабного вторжения фонд активно помогает защитникам и гражданским. Волонтеры "Гуркита" занимались гуманитарной помощью, эвакуацией из Ирпеня и Чернигова, а также поддержкой сил обороны и медиков.

"В 2024 году мы собрали около 10 млн грн на поддержку ПВО. Сейчас наш фокус – поставка беспилотников, в частности дронов на оптоволокне, которые устойчивы к радиопомехам благодаря кабельной связи", – рассказывает Наталья Гарасовка, волонтер фонда

Фонд подал два проекта на конкурс в Днепре. В категории малых проектов "Гуркіт" получил софинансирование на дрон-бомбардировщик "Вампир" для 3-й отдельной штурмовой бригады. Вклад фонда составил 255 тыс. грн, а городской совет добавил 595 тыс. грн. В категории крупных проектов – БпЛА на оптоволокне для 72-й ОМБр с общим бюджетом 3,63 млн грн, где вклад фонда составил 2 млн грн. Ожидается, что дроны поступят к военным уже в июне 2025 года.

БФ "ЭДС": 54 дрона для 54-й бригады

Днепровский благотворительный фонд "ЭДС" также дебютировал в программе софинансирования. Фонд подал заявку на закупку 54 FPV-дронов диаметром 7 дюймов для 54-й бригады, что стало символическим совпадением. Вклад фонда составил 333 тыс. грн, а городской совет удвоил эту сумму, выделив 666 тыс. грн.

"Мы планируем и в дальнейшем участвовать в таких программах. Кроме поддержки действующих военных, мы также хотим помогать ветеранам. В частности, планируем финансировать операции по пересадке роговицы для бойцов, которые получили травмы глаз", – отмечает Владислав Игнатов, руководитель фонда.

БФ "Гарнизон": актерское мастерство на службе армии

Еще одним новичком программы стал благотворительный фонд "Гарнизон", соучредителем которого является актер Днепровского театра драмы и комедии Леонид Русаков. По его словам, актерские навыки помогают в волонтерской деятельности, ведь коммуникация играет ключевую роль.

Фонд подал два проекта: на дроны-камикадзе для 128-й бригады "Дикое поле" (взнос фонда – 150 тыс. грн, общая сумма – 600 тыс. грн) и для 25-й Сичеславской бригады (взнос – 260 тыс. грн, общая сумма – 1 млн грн).

БФ "25-я Сичеславская": дроны для победы

Благотворительная организация "БФ содействия 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде" сосредоточилась на поставке FPV-дронов диаметром 10 дюймов, которые эффективно поражают вражескую технику. Председатель правления фонда Виктор Кучинский рассказал, что перед подачей заявки они согласовали технические требования с бригадой. Общая сумма двух проектов составила 2 млн грн, из которых 520 тыс. грн – вклад фонда.

"Условия программы в 2025 году стали более удобными для участников. Это позволяет привлечь больше средств для реальной поддержки военных, – отмечает Кучинский.

БО "Сеть 100 процентов жизни": поддержка под обстрелами

Фонд "Сеть 100 процентов жизни" также участвовал в программе 2024 года, а в этом году подал два проекта на общую сумму 1,535 млн грн, из которых 414 тыс. грн – собственный вклад. Проекты предусматривают закупку средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мощных станций питания и модификацию логистических платформ "Термит" для эвакуации раненых и доставки боеприпасов.

"Процедура подачи заявок стала проще. Наши платформы подвергаются вражеским атакам, поэтому нуждаются в переоборудовании, чтобы продолжать спасать жизни", – отмечает Виталий Крупицкий, исполнительный директор фонда.

Программа софинансирования: результаты и перспективы

По словам Юлии Павлюк, директора департамента инновационного развития Днепровского городского совета, в 2025 году на конкурс подали 12 проектов, и все они стали победителями. Общий бюджет инициатив составил 12,5 млн грн, из которых 4,5 млн грн – взносы участников, а 8 млн грн - средства городского бюджета. Большинство проектов касаются закупки дронов и средств РЭБ, которые повышают безопасность и эффективность украинских военных.

Днепр продолжает поддерживать армию, выделяя значительные средства. В бюджете 2025 года заложено 500 млн грн на прямые субвенции для ВСУ, но эта сумма может вырасти. По словам заместителя городского головы Андрея Денисенко, городской совет регулярно выделяет 40-50 млн грн на поддержку боевых бригад.

Программа софинансирования стала важным инструментом, который позволяет волонтерам преодолевать кризис донатов. На нее город выделил до 50 млн грн. Следующий этап конкурса стартует вскоре, и организаторы призывают всех желающих участвовать.

"Мы всегда готовы помочь с оформлением документов и подсказать, как правильно подать проект. Вместе мы можем сделать больше для наших защитников", – отмечает директор департамента инновационного развития Днепровского городского совета Юлия Павлюк.

Узнать детали о конкурсе можно по ссылке: dniprorada.gov.ua.