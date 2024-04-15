Днепр передал на фронт FPV-дроны, тепловизионные прицелы и средства бесперебойной связи

Днепр продолжает доставлять на фронт большие партии помощи защитникам. В этот раз военные получили от днепрян 40 FPV-дронов, а также тепловизионные прицелы и средства бесперебойной связи.

"В очередной раз передали нашим защитникам новую партию помощи. FPV-дроны, тепловизионные прицелы и средства бесперебойной связи очень важны для выполнения боевых задач. Днепр с начала полномасштабного вторжения на постоянной основе помогает силам обороны.

За два года войны город направил на оборону более 5 миллиардов гривен и продолжает это делать. Верим в ВСУ и приближаем нашу победу вместе!" – сказал заместитель городского головы по цифровой трансформации Константин Цепенников.

"Это очень важные вещи для нас. Эти FPV-дроны, а также тепловизионные моноочки подстроены под наши потребности. Это те вещи, которые разрешают спасти жизнь наших военных. А еще они "правая рука" во время контрнаступательных действий и обороны. Ибо никакая мина не залетит в блиндаж или другой тайник, а вот этот дрон способен на это и в то же время он нанесет врагу поражение. И, соответственно, чтобы ориентироваться на местности ночью – без тепловика это невозможно", – рассказал сержант Андрей Мороз.