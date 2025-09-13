Днепр отметил День города презентацией первого в Украине панорамного экскурсионного трамвая

В День города днепряне стали свидетелями знакового события – презентации первого в Украине панорамного экскурсионного трамвая. Инновационный проект, реализованный командой городского головы Бориса Филатова, обещает изменить формат знакомства с историческим наследием областного центра.

Об этом сообщили в пресс-службе мэра Днепра.

Первые пассажиры нового туристического аттракциона – дети погибших защитников Украины – совершили символическую поездку от улицы Центральной до Университета науки и технологий, открыв новый этап в культурно-туристической жизни Днепра.

Три уникальных маршрута для знакомства с городом

Александра Бирюкова, директор Музея истории Днепра, представила концепцию экскурсионных программ, разработанных музейными специалистами. Каждый маршрут раскрывает особые грани городской истории:

"Днепровский Бродвей" – флагманский маршрут, пролегающий по сокращенной версии легендарной "единички". Экскурсанты познакомятся с архитектурными жемчужинами центральной части города и узнают о выдающихся личностях, которые формировали лицо Днепра.

"Приключения в промзоне" – нестандартный взгляд на индустриальное наследие. Маршрут демонстрирует, как промышленные гиганты влияли на развитие мегаполиса, рассказывает историю предприятий, ставших основой экономического роста региона.

Маршрут по Кайдакскому мосту – путешествие к истокам города. Экскурсия охватывает древнейшие исторические локации, места первых казацких поселений, где зарождалась история современного Днепра.

Технологические преимущества нового транспорта

Опытный машинист Максим Рудюк, который на протяжении 23 лет работает на трамвайных маршрутах, отметил кардинальные отличия панорамного вагона. Современные удобные сиденья, расширенные панорамные окна и возможность обзора под разными углами, включая верхнее пространство, создают комфортные условия для детального изучения архитектурных памятников. Наличие кондиционирования обеспечивает комфорт независимо от погодных условий.

Доступность и перспективы развития

Заказать экскурсию можно через официальный сайт Музея истории Днепра по адресу https://midnipro.museum. После успешного запуска для детей погибших защитников планируется расширение аудитории – экскурсии станут доступными для всех жителей и гостей города.

Модернизация трамвайной инфраструктуры

Параллельно с туристическим проектом продолжаются масштабные работы по обновлению трамвайной сети. Заместитель городского головы Игорь Маковцев сообщил о завершении второго этапа ремонта на пересечении улиц Центральной и Вячеслава Липинского.

Модернизация включает укладку новых рельсов по современным технологиям, замену опор, обустройство новой контактной сети. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды – весь участок выполнен в одной плоскости для обеспечения беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения.

Сегодня для горожан открылся сокращенный маршрут №1К, а полноценное восстановление легендарной "единички" от железнодорожного вокзала до Университета науки и технологий планируется через полтора месяца. Эта линия готовится к запуску первых в городе низкопольных трамваев, что станет очередным шагом в модернизации общественного транспорта.

Внедрение панорамных экскурсионных трамваев открывает новые возможности для развития внутреннего туризма и патриотического воспитания, позволяя днепрянам и гостям города по-новому открывать богатое историческое наследие одного из крупнейших промышленных центров Украины.