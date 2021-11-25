Днепр назвали примером для Украины в коммуникации с бизнесом и общественностью

Днепр – один из немногих украинских городов, вошедший в пилотный проект "Экономическое благосостояние громад через регуляторную и антикоррупционную экспертизу местных решений". Город декларирует открытость и прозрачность, и эти успехи неоднократно признавались международными антикоррупционными организациями. Меморандум, который 25 ноября мэрия Днепра подписала с Общественной организацией "Аналитико-адвокационный центр "Львовский регуляторный хаб"" – еще один шаг для укрепления в Днепре четких единых и понятных правил для всех категорий бизнеса. Это основное условие справедливости и развития благоприятного бизнес-климата – сбалансированного и предсказуемого.

"Днепр всегда отзывается на предложения по улучшению нашей прозрачности, антикоррупционной экспертизы и процедур улучшения принятия решений. Мы благодарны за любую помощь и содействие в осуществлении регуляторной и антикоррупционной деятельности", – сказал секретарь горсовета Днепра Александр Санжара.

Инициативу "Экономическое благосостояние громад через регуляторную и антикоррупционную экспертизу местных решений" реализует Общественная организация "Аналитико-адвокационный центр "Львовский регуляторный хаб"" при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС (ЕUACI).

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"Работая годами в сфере регуляторной политики, в том числе регуляторной политики органов местного самоуправления, скажу, что Днепровский городской совет имеет реальный, а не просто формальный подход к выполнению норм закона. Реальный подход к коммуникации с бизнесом и общественностью виден невооруженным глазом. И это служит определенным примером для органов местного самоуправления в стране. Об этом я упоминаю уже не первый год – во время семинаров или общения с представителями органов местного самоуправления", – отметил председатель Общественной организации "Аналитико-адвокационный центр "Львовский регуляторный хаб"" Тарас Хавунка.

Среди других участников программы также пять украинских городов – Львов, Червоноград, Ровно, Мариуполь и Черновцы.

В Днепре в рамках меморандума проведут экспертизу регуляторных актов, что в результате будет способствовать уменьшению административной нагрузки на бизнес, а процедуры будут более простыми и прозрачными. Для этого будет введена специальная методика проведения регуляторной и антикоррупционной экспертизы проектов регуляторных актов и действующих регуляторных актов. Ее специалисты "Львовского регуляторного хаба" разработали совместно с Государственной регуляторной службой Украины.

"Мы рады, что Днепр проявил инициативу принять участие в проекте. Мы разработали методику проведения регуляторной и антикоррупционной экспертизы решений и проектов решений органов местного самоуправления. Это так называемая инструкция, которая поможет проверить регуляторные акты на целесообразность, законность и прозрачность", – сказала руководительница проекта "Экономическое благосостояние громад через регуляторную и антикоррупционную экспертизу местных решений" Екатерина Шуварская.

Кроме львовских специалистов, к сотрудничеству привлекут экспертов Национального агентства по предотвращению коррупции, а также представителей Общественного совета при горсовете Днепра и депутатский корпус.

Ранее Днепр первым в Украине принял программу реализации регуляторной деятельности, которая предусматривает обширные обсуждения с общественностью социально важных решений, а также укрепление обратной связи с бизнес-сообществом. А еще стал первым украинским городом, который в апреле 2021 года подписал меморандум о сотрудничестве между мэрией и Государственной регуляторной службой Украины.