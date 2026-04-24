Днепр направил 24,5 млн грн на социальную поддержку ликвидаторов аварии на ЧАЭС

В Днепре проживает около 5,2 тысячи человек, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Для них действует Комплексная программа социальной защиты, которая является наиболее мощной и развернутой среди городов Украины. В 2026 году на ее реализацию в бюджете громады предусмотрено 24,5 млн грн. Средства направляют на материальную помощь, оплату жилищно-коммунальных услуг, оздоровление в санаториях и обеспечение лекарствами.

Как отметил заместитель городского головы, директор департамента социальной политики Днепровского городского совета Эдуард Подлубный, только к 40-й годовщине аварии более 3 тысяч ветеранов-чернобыльцев и семей погибших уже получили материальную помощь на сумму более 7,4 млн грн. Отдельно выплаты предоставили 1 369 вдов и вдовцов, которые уже получили материальную помощь на сумму более 5,2 млн грн, и 1 916 ликвидаторам 2-й и 3-й категорий.

Председатель Днепровского городского союза "Союз Чернобыль Украины" Игорь Турчин отметил, что Днепр остается городом, который реально заботится о ликвидаторах и их семьях.

"Днепр – пример того, как должно относиться государство к людям, которые 40 лет назад спасли страну от ядерного бедствия. В городе продолжают помогать лицам с инвалидностью и ликвидаторам всех категорий, поддерживать семьи, вдов, а также закупать санаторные путевки и лекарства", – отметил он.

Игорь Турчин также поделился собственными воспоминаниями об участии в ликвидации аварии на ЧАЭС.

"Для многих моих собратьев Чернобыль стал моментом, когда мирная жизнь внезапно закончилась. Был ядерный взрыв и, то, что произошло потом – болезни, больницы, постоянная борьба за выживание – навсегда разделило наше существование на "до" и "после". Мой путь начался 23 августа 1986 года с вызова в военкомат. Уже на следующий день я был в зоне. За плечами – 33 выезда на станцию и работа на крыше третьего энергоблока", – рассказал он.

Ликвидатор Евгений Скалозуб, который в 1987 году добровольно вернулся из Сибири, чтобы работать в 30-километровой зоне, отметил, что тогда среди военных было большое количество желающих присоединиться к ликвидации последствий аварии.

"Я сразу написал рапорт по собственному желанию, чтобы вернуться домой. В зоне работал в военной контрразведке, обеспечивал оперативный контроль, помогал командованию и устранял условия, которые мешали выполнять задачи. Знаете, внимание проявляется в деталях: когда тебе на телефон приходит личное сообщение от мэра с поддержкой – это очень приятно. Даже во время войны город находит возможность выделять миллионы на поддержку ликвидаторов и вдов. Мы чувствуем, что о нас помнят не на словах, а на деле", – сказал он.