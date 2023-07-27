Днепр накрыла аномальная гроза: на улице был апокалипсис. Фото и видео

Вечером четверга, 27 июля, Днепр и область накрыли аномальную грозу. Сначала небо вспыхнуло от мощных молний, к ним добавился грохот грома, а затем начался сильный ливень, к которому добавился еще и град.

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Об этом сообщили региональные паблики, публикующие впечатляющие кадры непогоды и ее последствий. Как видно на фото и видео улицы города затопило.

Ливень не утихает и подтапливает улицы, во многих районах города образуются целые "озера", а дороги превратились в реки.

Сильный грохот грома и мощные молнии испугали многих днепрян. Одна из молний попала в строительный кран. В пабликах шутят, что днепряне чем-то прогневили бога грома и молний Тора.

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