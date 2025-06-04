Днепр готовит водителей электротранспорта: бесплатное обучение с гарантией трудоустройства

В Днепре продолжается набор на бесплатные курсы подготовки водителей троллейбусов, трамваев и машинистов метрополитена. Коммунальные предприятия города, в частности КП "Днепровский электротранспорт" и КП "Днепровский метрополитен", приглашают желающих освоить востребованные профессии, которые обеспечивают комфортные поездки для сотен тысяч горожан ежедневно.

Видео дня

Как сообщает издание "Наш город", обучение сопровождается стипендией, поддержкой наставников и гарантией официального трудоустройства.

КП "Днепровский электротранспорт" проводит бесплатные курсы для будущих водителей в трамвайном депо №3. Обучение длится 3,5 месяца и включает в себя как теоретическую, так и практическую подготовку. Сейчас в группе учится 11 человек, среди которых Анна Дяченко, которая мечтает стать водителем трамвая. Она рассказывает, что практические занятия включают управление трамваем и отработку остановок на маршрутах, в частности на 6-м и 9-м, проходящих через Амурский мост до Левого берега.

"Я давно интересовалась этой профессией. Сейчас учусь, а после завершения курсов получу гарантированное трудоустройство", – делится Анна.

По словам Евгении Гаупт, заместителя начальника депо №3 по обучению, ученики сначала осваивают теорию, а затем переходят к практике в депо и на маршрутах под наблюдением опытных инструкторов. После сдачи экзаменов в Сервисных центрах МВД слушатели получают категорию "Т" в водительское удостоверение и начинают работать на маршрутах вместе с наставниками.

Будущие водители получают стипендию в размере 10 тыс. грн уже во время обучения. После курсов их ждет официальное трудоустройство, достойная зарплата (выплачивается дважды в месяц), социальный пакет с оплачиваемым отпуском и больничными, а также возможность проживания в общежитии при необходимости. Работа посменная, требует раннего начала и высокой внимательности, но предусматривает перерывы для отдыха.

К кандидатам два требования: возраст от 21 года и прохождение медицинской комиссии. Для записи на курсы обращайтесь по телефонам: (056) 373 92 13, (093) 459 54 83, (063) 616 70 56 или заполняйте анкету по ссылке.

КП "Днепровский метрополитен" также проводит бесплатное обучение для будущих машинистов электропоездов. Курсы длятся 7 месяцев и делятся на три этапа: теоретическая подготовка, практика в службе подвижного состава и капитальных ремонтов, а также стажировка под руководством наставников. В этом году после отбора на курсах остались 5 слушателей из 30 заявителей.

Елена Сокол, начальница технической школы КП "Днепровский метрополитен", рассказывает: "Слушатели изучают строение подвижного состава, правила работы на линии, а после теоретической и практической подготовки сдают экзамены для получения свидетельства на право управления".

Один из участников курсов, Максим Федоров, ранее работал дежурным по депо. "Обучение интересное, коллектив дружный, каждый день узнаем что-то новое. Работа машиниста – ответственная, но перспективная. Моя цель – стать машинистом первого класса", – делится он.

Будущие машинисты проходят стажировку, управляя поездами вместе с опытными коллегами, а после сдачи дополнительного экзамена получают разрешение работать самостоятельно. Требования к кандидатам: возраст от 18 лет, базовое высшее образование в области железнодорожного транспорта и квалификация слесаря по ремонту подвижного состава не ниже 3-го разряда. Для участия в обучении 2026 года обращайтесь в отдел кадров КП "Днепровский метрополитен".

Современный электротранспорт Днепра

Благодаря усилиям городских властей электротранспорт Днепра активно обновляется. На маршрутах появляются современные троллейбусы и трамваи с кондиционерами, которые обеспечивают комфорт как пассажирам, так и водителям. "Профессия водителя электротранспорта – уважаемая и необходимая для общества", – отмечает Александр Поздняков, первый заместитель начальника трамвайного депо №3.

Днепр приглашает всех желающих приобщиться к важному делу – обеспечивать стабильную работу городского транспорта. Бесплатное обучение, поддержка наставников и перспективы карьерного роста делают эту профессию привлекательной для тех, кто хочет работать на благо города.