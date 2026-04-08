Днепр – город магнолий: где искать самые красивые цветущие деревья этой весной

Днепр погружается в весеннее цветение магнолий – розовые, белые и фиолетовые "облака" украшают парки и скверы, притягивая к себе горожан и гостей. Ежегодно эти деревья становятся настоящей визитной карточкой весеннего города и любимыми локациями для фотосессий.

Среди самых популярных мест – Успенская площадь. Также полюбоваться магнолиями можно в сквере Прибрежном, сквере Героев и на Солнечной Набережной. В конце прошлого года в городе появились еще две новые локации – парк Шевченко и сквер Металлургов, где высадили около 40 деревьев разных сортов. Уже в этом году они впервые зацветут в открытом грунте, и увидеть это можно будет совсем скоро.

Местная жительница Екатерина делится, что не смогла пройти мимо этой красоты: по ее словам, магнолии буквально завораживают, поднимают настроение и дарят приятные эмоции. Их нежность и хрупкость заставляют остановиться и любоваться ими снова и снова. Впечатлениями поделилась и киевлянка Мелания, которая приехала в Днепр на несколько дней. Она отмечает, что цветущие деревья помогают людям психологически восстановиться в сложное время, позволяя хотя бы на мгновение отвлечься от тревог.

Как пояснила начальница службы благоустройства и содержания зеленых зон КП "Городская инфраструктура" Днепровского городского совета Евгения Шевелько, в этом году магнолии зацвели примерно на две недели позже из-за холодной зимы. В то же время это не повлияло на их состояние: деревья хорошо выдерживают морозы до -30 градусов и комфортно чувствуют себя в местном климате. Особенность магнолий в том, что сначала распускаются цветы, а уже потом появляются листья. Всего в Днепре высажено около десяти сортов этих растений, в частности на Успенской площади можно увидеть два из них.

Обычно пик цветения приходится на конец марта – начало апреля и длится около двух недель. Чтобы магнолии ежегодно радовали своей красотой, за ними регулярно ухаживают: проводят обрезку, контролируют состояние почвы и влажность, а также вносят удобрения.

После магнолий весеннее цветение в городе не завершится – вскоре в Днепре расцветут слива Писсарди, ирга Ламарка, паротия персидская, тюльпаны и сакуры. Весенняя палитра цветов только набирает силу.