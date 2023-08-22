Днепр доставил защитникам на передовую крупную партию техники на 7 млн грн, – Филатов

Днепр продолжает снабжать украинских защитников на передовой техникой и оборудованием. В канун Дня Независимости Украины город доставляет военным разным частям и бригадам ряд стоимостной техники.

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В частности, в нынешней партии для бойцов десять комплектов дронов с тепловизорами и еще десять ручных монокулярных тепловизоров, ретрансляторы, четыре десятка зарядных станций и четверть сотни наборов раций. А также – ряд компьютерных принадлежностей, которые постоянно заказывают защитники.

"Мы не словом, а делом помогаем защитникам. Снова и снова передаем оборудование. Мы понимаем планы врага на празднование больших украинских праздников. Так давайте будем все осторожными. И не будем забывать помогать нашим Вооруженным Силам, потому что только в единстве наша победа", – сказал Борис Филатов.

Не терять бдительности в грядущие дни советует и военный Алексей. Он настаивает на избегании больших скоплений людей и реагировать на сигналы воздушной тревоги. Со своей стороны, украинские защитники на передовой будут делать все, чтобы нарушить враждебные планы и дальше шаг за шагом приближать Украинскую Победу.

"Город закупает действительно ту технику, которая необходима для Вооруженных Сил. Именно те параметры и характеристики, необходимые для решения задач. Все они выполняются, и оборудование такое, как нужно", – сказал защитник Алексей.