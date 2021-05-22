Для днепрян провели открытый мастер-класс по представлению проектов Бюджета участия

В Днепре продолжается проект "Школа автора" в рамках Бюджета участия. Во время занятий всех желающих знакомят с механизмами программы, рассказывают, как создавать проекты и представлять их на конкурсный отбор.

За последний год из-за карантина школа автора работала онлайн. А сегодня, 22 мая, очередной мастер-класс организовали под открытым небом с соблюдением всех карантинных требований – на поляне парка "Зеленый Гай". На мероприятие собрались как опытные авторы Бюджета участия, так и те, кто впервые собирается подавать проекты.

"Во время таких мастер-классов рассказываем участникам, как сформулировать идею проекта, ее оформить и, собственно, как подать сам проект на конкурсный отбор. Кроме того, разбираем те проблемные вопросы или ошибки, которые могут возникнуть в течение подготовки. В такой непринужденной обстановке, на природе, как сегодня, такие лекции проходят еще более продуктивно", – подчеркнула директор департамента инновационного развития Днепровского городского совета Юлия Павлюк.

Представительница мэрии также напомнила, что в настоящее время продолжается представление проектов на VI этап Бюджета участия, который продлится до 11 июня. После этого все заявки будет рассматривать экспертная комиссия, а уже осенью состоится народное голосование за проекты.

На реализацию VI этапа Бюджета участия в муниципальном бюджете предусмотрено 48 млн грн. На очередной этап добавились еще новые группы проектов: молодежно-информационные (10 % средств от бюджетирования), медико-социальные (также 10 %). Неизменными остались – образовательные, гуманитарные и муниципальные. В 2021-м еще увеличена сумма, которую получают проекты-победители. Малые – от 100 тыс. грн до полумиллиона. Большие – от 500 тыс. до полутора миллионов.

Днепрянин Глеб Мунтян – один из опытных участников Бюджета участия. При его авторстве два проекта победили. Один из них реализован — обустройство комфортного пространства для читателей в библиотеке на ул. Криворожской, 20. Другой проект тоже связан с этой библиотекой — ремонт в читальном зале, который в процессе реализации.

"С потенциальными участниками делился опытом участия в этом проекте, рассказал свои изюминки, как достичь победы. В шестом этапе тоже планирую участвовать. Мой новый проект будет связан с обновлением литературы в библиотеке. В общем Бюджет участия — это максимально демократический проект, с помощью которого наш город становится лучше", – отметил юноша.

А днепрянка Ирина Аушева планирует впервые подавать проект на Бюджет участия.

Женщина представляет ОСМД "Виктория-2018" и пришла на мастер-класс вместе с другими жителями объединения.

"В наше ОСМД входит ряд жилых домов. Придомовая территория достаточно большая, а жилой фонд уже довольно старый. Хотим благоустроить прилегающую территорию, чтобы были новые пешеходные дорожки, зеленые насаждения, скамейки и т. д. Силами жителей не сможем это воплотить, потому собираемся подать соответствующий проект на Бюджет участия. Слышали много положительных отзывов о нем, что действительно работает. Поэтому настроены участвовать и побеждает", – добавила Ирина Аушева.