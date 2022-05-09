Все желающие могут прийти и почтить память погибших во Второй мировой, – Филатов о 9 мая этого года в Днепре

9 мая в Днепре не проходит никаких официальных мероприятий, в то же время в городе, в отличие от других территориальных общин, не вводили комендантские часы на эту дату. В районе основных мемориалов идет патрулирование полиции и теробороны.

"Я лично ездил в Монумент Славы, пообщался с людьми, возложил цветы. Многие поступают так же. Все желающие в общем могут прийти и почтить память погибших во Второй мировой. Это вещи, которые идут от сердца", — сказал городской голова Днепра во время брифинга.