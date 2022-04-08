Войска РФ не имеют сил, чтобы зайти на Днепропетровщину и прорвать построенную здесь оборону, – Корбан

У Днепропетровщины есть мощная оборона, которую врагу не удастся прорвать. Кроме того, остается немало желающих записаться в ряды терробороны. В целом область мобилизовала более 50 тыс. человек. Об этом руководитель Центра терробороны Днепра Геннадий Корбан заявил 8 апреля во время телемарафона в эфире телеканала "ДнипроTV".

Комментируя вражеские ракетные удары по области, он отметил, что в основном они попадают по военной инфраструктуре и той, что связана с энергообеспечением и логистикой. Впрочем, войска России не имеют сил, чтобы зайти на Днепропетровщину и прорвать построенную здесь оборону: "Я даже не буду говорить о количестве потерь, которые понесут оккупационные войска. Они будут колоссальными – не пойдет даже по сравнению с тем, что было у них под Киевом или Харьковом. И сейчас мы все работаем над тем, чтобы обеспечить военных — их боеспособность и мобильность на Донбассе".

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В то же время руководитель Центра терробороны Днепра подчеркнул, что людям нужно четко различать рекомендации выехать в западные области с объявлением эвакуации: "Не надо путать эти понятия. Эвакуацию может объявлять либо военная администрация, либо Генеральный штаб ВСУ — как это сейчас происходит с некоторыми городами Донецкой и Луганской областей. В Днепре речь не идет об эвакуации — только о рекомендациях. Это советы, которые даю я, которые давал вчера Филатов (мэр Днепра, — ред.). Люди могут прислушаться или не прислушаться к таким советам".