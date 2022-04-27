В Днепре появился первый центр поддержки эвакуированных мариупольцев

Днепровский центр поддержки "Я - Мариуполь" - это общий проект мэрий обоих городов и первый из пяти запланированных в разных областях центров помощи мариупольцам, чей город уничтожили российские захватчики.

В Днепре центр расположен в центре города — по ул. Воскресенской, 23, в здании Центральной городской библиотеки. Сейчас здесь способны принять около сотни людей, но в ближайшее время планируется расширение.

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Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул: город будет прилагать все усилия, чтобы сделать максимально комфортной жизнь всех, кто нашел убежище или новый дом в Днепре. Ведь единство усилий обязательно приведет Украину к победе: "С первого дня российской агрессии Днепр очень сильно переживал за Мариуполь, первый оказавшийся под ударом. Мы с Вадимом (мэром Мариуполя Вадимом Бойченко, — ред.) постоянно были на связи. Потому что все мы — единственная страна. И должны помогать друг другу. Кто бы откуда ни приезжал к нам. Мы готовы помочь и Мариуполю, и Краматорскую, и Славянскую, и Харькову — не разделяя никого за территориальными общинами".

Глава Мариуполя Вадим Бойченко, не скрывая эмоций, вспоминает 2014–2015 годы, когда его город принимал у себя переселенцев из Донецка. Их количество тогда достигло 120 тыс. человек, которых назвали "новыми мариупольцами".

"Мы видели перед собой цель — стать витриной восстановленного украинского Донбасса. И нам удалось это. Но произошло 24 февраля — война. Но у нас есть большая семья — это мэры городов, которые вместе с Мариуполем переживают боль потери, которую городу нанесла армия РФ. Уничтожившая его на 90%, разрушившая наши дома и наши жизни. Можно забрать все — но вера и надежда останутся. Так же, как и несгибаемый дух мариупольцев", — говорит Бойченко.

Помимо первой медицинской помощи и обеспечения наиболее необходимым в центре поддержки мариупольцам бесплатно помогут с восстановлением документов, поиском пропавших и возвращением принудительно депортированных в РФ. Также будут способствовать поиску постоянной или временной работы и проконсультируют о возможности возмещения уничтоженного имущества и получения финансовой помощи. Чтобы облегчить стресс от пережитого, мариупольцам будет предлагаться и помощь психолога. "Мы будем пытаться интегрировать людей в нормальную жизнь. Как бы человек ни закрывался в себе, проблема все равно будет оставаться", – отмечает руководитель центра Светлана Штенда.

Надежда Астанина с семьей смогла покинуть Мариуполь всего несколько дней назад. Все это время они находились на левом берегу, отрезанном от остального города. Не имея возможности эвакуироваться собственным транспортом или хотя бы добраться пешком в более безопасное место, женщина приняла непростое решение оставаться, чтобы не расставаться с родными. "Многие потеряли родных. С 1 марта у нас отсутствовала связь, и мы вообще не знали, что происходит. Круглосуточно продолжались авиаобстрелы — люди гибли на глазах, и это не преувеличение. Весь твой мир, вся твоя жизнь разрушается. У нас была одна цель – выжить. Дети спрашивали: "Мы умрем?", "Что мы будем делать?". Но ответа на это не было", – вспоминает Надежда. До начала полномасштабного вторжения России она работала в городском совете Мариуполя, где занималась поддержкой переселенцев. Так что сейчас Надежда хочет, чтобы ее опыт стал полезным мариупольцам уже здесь — в Днепре.

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