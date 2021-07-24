Полиция задержала подозреваемых в жестоком избиении активистки в Днепре. Фото

Национальная полиция Украины задержала двоих подозреваемых, которые жестоко избили активистку Наталью Эшонкулову. Ими оказались два жителя Днепропетровщины 33 и 28 лет.

Об этом в субботу, 24 июля, на своей странице в Facebook сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко. Он отметил, что в ближайшее время суд изберет злоумышленникам меру пресечения.

По словам Клименко, в течение нескольких дней полицейские круглосуточно следили за передвижением нападавших и в нужный момент задержали. Потерпевшая девушка злоумышленников узнала.

"Эффективно сработали оперативники, следователи и специалисты подразделения уголовного анализа, поэтому мы установили личности причастных к преступлению практически сразу", – рассказал Клименко.

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Он подчеркнул, что следователи настаивают на содержании подозреваемых под стражей. На данный момент они отказываются сотрудничать со следствием.

Напомним, что злоумышленники совершили расправу над Натальей Эшонкуловой возле ее дома. У девушки было сотрясение мозга, сильные гематомы на лице, порезы и синяки. На активистку напали с заточками, ее били ногами, сломали переносицу, разбили голову. От смерти ее спасли соседи, которые спугнули нападавших мужчин.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Нацполиция начала cлужебное расcледование отнoсительно кoнфликта патрульных пoлицейских с народным депутатом Украины Евгением Брагаром.