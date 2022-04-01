Корбан о ситуации на Днепропетровщине: ПВО работает, область готова даже к химатаке

Днепропетровщина подготовилась даже к химическим атакам со стороны российских оккупантов. Так было приобретено большое количество антидотов — атропина. Область также делает стратегические запасы горючего и рассредоточивает их, чтобы сделать недоступными для врага. Также нет угроз для посевной. Об этом руководитель Центра терробороны Днепра Геннадий Корбан заявил во время телемарафона в эфире телеканала "ДніпроTV".

По его словам, целями ракетных ударов российских оккупантов остаются топливные резервуары, коммуникации и логистические узлы: "Впрочем, есть оптимистическая часть — работает ПВО. Я могу точно сказать, что много ракетных ударов она отбивает".

Видео дня

Геннадий Корбан в очередной раз напомнил, что во время войны нельзя поститься в соцсетях фотографии или информацию о вражеских ракетных атаках: "Не помогайте врагу. Это лучшее, что вы можете сделать".

В то же время, руководитель Центра теробороны Днепра подчеркнул, что в настоящее время больницы обеспечены всем необходимым, а военная администрация региона постоянно мониторит эту ситуацию. Также налажены поставки лекарств для аптек, поэтому горожанам не стоит самостоятельно создавать искусственный дефицит — массово скупая медикаменты.

Комментируя то, как российские оккупанты похищают представителей местных властей на временно оккупированных территориях, лидеров мнений, журналистов и людей, связанных с семьями украинских военных, Геннадий Корбан отметил, что еще в 2014–2015 годах на Днепропетровщине была группа людей, которая занималась таких пленных: "Мы предложили свою помощь Офису Президента по этому поводу, поэтому ожидаем ответа. Если они дадут "зеленый свет", у нас есть группа людей, которая готова сопровождать такие обмены".

Руководитель Центра терробороны Днепра добавил также, что благодаря военной администрации и ее председателю Валентину Резниченко, благодаря волонтерам и спонсорам, ныне украинским военным частям и теробороне было передано более 220 маневровых автомобилей: "Это машины, приобретенные военной администрацией, волонтерами. Я лично давал деньги на их приобретение. Борис Филатов (городской голова Днепра, – ред.) и Валентин Резниченко делали то же самое. То есть мы покупаем их как за свой счет, так и пытаемся выделять деньги военной администрации, – чтобы сделать украинскую армию мобильной".