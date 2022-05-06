Корбан: наша задача – защитить Днепр, область и людей, живущих здесь

Спецслужбы работают над тем, чтобы понять, как именно "забрасывали" так называемые маяки на Амурский мост, пытавшийся на днях бомбить российские кафиры. Зато горожанам следует быть бдительными и по возможности объезжать железнодорожный мост по другим путям, а также не ходить рядом с административными зданиями.

Об этом руководитель Центра теробороны Днепра Геннадий Корбан сообщил в эфире телемарафона на канале "ДнипроTV" 6 мая.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Действует ПВО, мы работаем вместе и помогаем нашим военным. Разворачиваем определенные системы, которые, проще говоря, отводят ракеты. Поэтому идет серьезная работа", — сказал он. Геннадий Корбан также отметил, что вражеская армия преимущественно наносит удары или утром — в час пик, или вечером — после восьми часов.

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Говоря о грядущих днях 8 и 9 мая, руководитель Центра теробороны Днепра подчеркнул, что никаких демонстраций или политических мер не будет — они запрещены из-за войны: "Люди могут по собственному желанию возложить цветы к "Вечному огню" и почтить память павших во Вторую мировую".