Известный актер Роберт Патрик поддержал обращение мэра Днепра Филатова и вызвался стать послом Доброй воли города

Американский актер Роберт Патрик, известный своими ролями, в частности, в фантастическом боевике "Терминатор 2: Судный день", телесериале "Секретные материалы" и украинско-американской ленте "Захар Беркут", откликнулся на обращение мэра Днепра Бориса Филатова и вызвался стать послом Добр города среди мирового сообщества. "Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь. Я чувствую неразрывную связь с вами, со всеми украинцами. И я также поражен героизмом людей в Украине, которые противостоят российской агрессии. Мы с Бонни (президент и основатель TAPS Бонни Кэрролл, — ред.) отработаем систему, чтобы организовать помощь", – сказал Роберт Патрик в личном разговоре с Борисом Филатовым.

Как известно, на днях Филатов обнародовал свое обращение к мэрам всех крупных городов, сенаторов, конгрессменов, миллиардеров, бизнесменов и инвесторов с призывом стать международными провайдерами Украины и способствовать сбору средств для Днепра как ключевого гуманитарного хаба страны. Все деньги будут использованы для спасения мирных и невинных украинцев, вынужденных бежать от войны, развязанной россией. Донаты перечисляются благотворительному фонду "ТАПС-Украина" .

"Мы с вами, мы рядом. И готовы делать все, что нужно", – заверила Бонни Кэрролл.

При этом Филатов подчеркнул, что сейчас Днепр нуждается не только в деньгах, но и в поддержке лидеров мнений по всему миру, которые будут обращаться к бизнесу, политикуму — ко всем, кто может помочь. Мэр Днепра убежден: вопрос войны в Украине должен оставаться в мировой повестке дня.

"Это — великая война, которая произошла с Европой впервые после Второй мировой. Для меня до сих пор остается загадкой, почему свободный западный мир не смог остановить в России зарождение нового рейха и становление нового фюрера. Сейчас этот режим приходится останавливать тысячами жизней — мирных людей и детей "Русские сбрасывают бомбы на роддома и детские сады. Поэтому сейчас я благодарен господину Патрику и госпоже Кэрролл, которые одними из первых вызвались нас поддержать", – сказал Борис Филатов.

Также уже известно, что международный ИТ-предприниматель, основатель компании Firefly Aerospace и соучредитель ОО "Ассоциация Ноосфера" Макс Поляков внес вклад стоимостью 1 млн долларов США в Благотворительный фонд "ТАПС-Украина" – чтобы поддержать переселенцев, нашедших убежище в Днепре.

