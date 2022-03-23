Известный актер Роберт Патрик поддержал обращение мэра Днепра Филатова и вызвался стать послом Доброй воли города
Американский актер Роберт Патрик, известный своими ролями, в частности, в фантастическом боевике "Терминатор 2: Судный день", телесериале "Секретные материалы" и украинско-американской ленте "Захар Беркут", откликнулся на обращение мэра Днепра Бориса Филатова и вызвался стать послом Добр города среди мирового сообщества. "Я сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь. Я чувствую неразрывную связь с вами, со всеми украинцами. И я также поражен героизмом людей в Украине, которые противостоят российской агрессии. Мы с Бонни (президент и основатель TAPS Бонни Кэрролл, — ред.) отработаем систему, чтобы организовать помощь", – сказал Роберт Патрик в личном разговоре с Борисом Филатовым.
Как известно, на днях Филатов обнародовал свое обращение к мэрам всех крупных городов, сенаторов, конгрессменов, миллиардеров, бизнесменов и инвесторов с призывом стать международными провайдерами Украины и способствовать сбору средств для Днепра как ключевого гуманитарного хаба страны. Все деньги будут использованы для спасения мирных и невинных украинцев, вынужденных бежать от войны, развязанной россией. Донаты перечисляются благотворительному фонду "ТАПС-Украина" .
"Мы с вами, мы рядом. И готовы делать все, что нужно", – заверила Бонни Кэрролл.
При этом Филатов подчеркнул, что сейчас Днепр нуждается не только в деньгах, но и в поддержке лидеров мнений по всему миру, которые будут обращаться к бизнесу, политикуму — ко всем, кто может помочь. Мэр Днепра убежден: вопрос войны в Украине должен оставаться в мировой повестке дня.
"Это — великая война, которая произошла с Европой впервые после Второй мировой. Для меня до сих пор остается загадкой, почему свободный западный мир не смог остановить в России зарождение нового рейха и становление нового фюрера. Сейчас этот режим приходится останавливать тысячами жизней — мирных людей и детей "Русские сбрасывают бомбы на роддома и детские сады. Поэтому сейчас я благодарен господину Патрику и госпоже Кэрролл, которые одними из первых вызвались нас поддержать", – сказал Борис Филатов.
Также уже известно, что международный ИТ-предприниматель, основатель компании Firefly Aerospace и соучредитель ОО "Ассоциация Ноосфера" Макс Поляков внес вклад стоимостью 1 млн долларов США в Благотворительный фонд "ТАПС-Украина" – чтобы поддержать переселенцев, нашедших убежище в Днепре.
Реквизиты:
Благотворительная организация "Благотворительный фонд "ТАПС"
Номер карты: 4246 0010 0000 8163
ЕГРПОУ/ДРФЛ 42297939, Днепропетровское РУ, МФО 305299
UA403052990000026007050317608
АО КБ "ПРИВАТБАНК"
Назначение платежа: Благотворительный взнос
USDT сеть TRC20
TFJoUJDwNiX79p16HptEJz9o9Nona9oXQZ
BNB сеть BEP20
0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332
BTC сеть Bitcoin
1QHmqN4h5D4aFPGHUzspQ2rEDfrmwaizw3
Ethereum сеть ERC20
0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332
Details of account of Charitable organization
"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) для currency
transactions in EUR:
Company Name: 50 TAMC 50 / CO "CF"TAPS"
BAN Code: UA713052990000026005050563498
Название банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO
STR. KYIV. 01001. UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: 49000
XapkiBba 6.3a
Account in the corresponnt bank: 400886700401
SWIFT Code of the corresponent bank: COBADEFF
Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main,
Германия
Account in the corresponnt bank: 6231605145
SWIFT Code of correspondent bank: CHASDEFX
Correspondent bank:JP MORGAN AC, FRANKFURT AM MA
GERMANY
Details of account of Charitable organization
"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) для currency
transactions in USD:
Company Name: 50 TAMC 50 / CO "CF"TAPS"
BAN Code: UA793052990000026002050304854
Название банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO
STR. KYIV. 01001. UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: 49000
XapkiBba 6.3a
Account in the corresponnt bank: 001-1-000080
SWIFT Code of correspondent bank: CHASUS33
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, США, США
Account in the corresponnt bank: 890-0085-754
SWIFT Code of correspondent bank: IRVT US 3N
Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA