Депутаты Днепра внесли существенные изменения в программу софинансирования проектов в помощь Силам обороны Украины

Конкурс на софинансирование проектов в помощь Силам безопасности и обороны Украины проводится через формирование их рейтингов. Победителей определяют, в частности, по объему софинансирования предоставленных участниками проектов средств в пределах, предусмотренных Программой на текущий год, то есть 50 млн грн. Соответствующие изменения в муниципальную программу софинансирования проектов в помощь Силам безопасности и обороны Украины внесли депутаты Днепра во время 64-й сессии горсовета.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

Также среди изменений – размер финансирования программы определяется в решении городского совета о бюджете Днепровской городской территориальной громады на соответствующий год после проведения конкурса.

Напомним, проекты распределяются на малые и большие. На реализацию малых проектов – 20% суммы, определенной на реализацию Программы на текущий год (10 млн грн). На реализацию крупных проектов – 80% соответственно (40 млн грн).

Обязательным условием участия в конкурсе и получения финансирования из бюджета Днепровской городской территориальной громады является собственный вклад участника в размере не менее 25% от суммы малого проекта и не менее 50% – от крупного. Взнос подтверждается выпиской из банковского счёта участника. Это могут быть юридические лица частного права, общественные объединения, благотворительные организации, физические лица – предприниматели, зарегистрированные на территории Украины до объявления конкурса.