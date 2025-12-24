Депутат Свердлин получил 5 млн залога, который уже внесли: официальный ответ Генпрокуратуры

Киевский апелляционный суд увеличил за лог для депутата городского совета Днепра Дмитрия Свердлина почти в 8 раз – с 605 тысяч до 5 миллионов гривен. Деньги долго не искали и залог внесли через два дня после решения апелляционного суда. Как раз в это время жена депутата купила квартиру в Днепре.

После многочисленных запросов журналистов Генеральная прокуратура официально подтвердила, что размер залога для депутата Днепровского горсовета Дмитрия Свердлина пересмотрели. на момент подготовки материала в судебном реестре еще не было данных об этом.

Вместо 605 тысяч гривен, которые ему избрал Печерский райсуд Киева ранее, Дмитрию Свердлину назначили 5 миллионов 2 тысячи 256 гривен нового залога, который внесли через два дня после постановления суда. Кто именно внес его – неизвестно, но денег хватило не только на залог.

В начале декабря Дмитрий Свердлин подал декларацию, в которой отметил, что его жена приобрела квартиру в Днепре площадью 29,5 кв. м за 630 000 грн.

Соответствует ли эта сумма рыночной стоимости жилья — это спорный вопрос. В то же время сам факт покупки квартиры и внесения многомиллионного залога происходит на фоне того, что Свердлин продолжает работать в Госгеокадастре, который мог потерять земли именно из-за действий этого депутата.

В чем подозревают Свердлина

Напомним, что депутата Днепровского городского совета от "Слуги народа" Дмитрия Свердлина подозревают в хищении более 500 гектаров государственной земли ГП "Опытное хозяйство "Днепр" Института орошаемого земледелия НААН Украины.

По данным следствия, именно когда Свердлин в 2020-2021 годах возглавлял Главное управление Госгеокадастра в Днепропетровской области, могли быть подписаны более 100 приказов, которые якобы позволили передать государственные земли в частную собственность через фиктивные схемы.

Вместе со Свердлином в махинациях подозревали Александра Овсюка (бывшего руководителя госпредприятия "ДГ "Днепр"), Владимира Гавриленко (экс-начальника районного отдела Госгеокадастра) и Романа Лещенко (экс-главу Госгеокадастра Украины). Всем фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Почему только после того, как журналисты забрасывают запросами все возможные ведомства, чиновники раскрывают ту информацию, которая должна быть в свободном доступе? Неужели все, что происходит сейчас в Украине не научило, что прикрытие коррупции – это токсично не только для государства, а для самих чиновников, судей и прокуроров. Потому что у каждой проблемы есть имя и задача журналистов делать известными тех, кто идет против правды и открытости.