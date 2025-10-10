Дело Свердлина: Киевский апелляционный суд тянет с принятием решения по жалобе Генпрокуратуры

Генпрокуратура оспаривает залог в 605 тысяч гривен для депутата Днепровского горсовета Дмитрия Свердлина, которого подозревают в хищении госземель на 25 миллионов гривен. Киевский апелляционный суд не раз переносил рассмотрение дела, но окончательного решения еще нет.

8 октября 2025 года должно было состояться очередное судебное заседание Киевского апелляционного суда по апелляционной жалобе Генеральной прокуратуры на постановление о залоге для депутата Днепровского горсовета от "Слуги народа" Дмитрия Свердлина.

Как сообщили в ответе на запрос информагентства "Днепр Оперативный", по состоянию на 7 октября решения по делу еще не было.

"Следовательно, судебное решение по результатам рассмотрения указанной апелляционной жалобы Киевским апелляционным судом не принималось", – говорится в ответе суда.

На момент подготовки материала о результатах заседания новостей не было.

В чем подозревают депутата Свердлина

Дмитрия Свердлина, депутата горсовета Днепра от фракции "Слуга народа" и бывшего главы областного Госгеокадастра, подозревают в хищении более 500 гектаров государственной земли госпредприятия "Опытное хозяйство "Днепр" Института орошаемого земледелия НААН Украины.

По данным следствия, Свердлин мог подписать более 100 приказов, которые позволили перевести государственные земли в частную собственность. Сумма ущерба государству, по версии правоохранителей, может превышать 25 млн грн.

"Смешной" залог в 605 тысяч

Печерский районный суд Киева в августе 2025 года определил для депутата Свердлина залог в размере 605,6 тыс. грн. Это более чем в 40 раз меньше, чем сумма возможных убытков, а прокуратура требовала 6 млн грн залога, поэтому жалоба может быть связана именно со слишком мягкой мерой пресечения.

Суд также обязал Свердлина сдать загранпаспорт, не покидать пределы Украины и не контактировать со свидетелями, в частности, работниками Госгеокадастра. В то же время сам депутат продолжает работать в ведомстве, где, по данным следствия, хранятся документы, имеющие значение для дела.

Помощник депутата — Марка Фомина, также работает в Госгеокадастре в должности начальника отдела государственного контроля за использованием и охраной земель. Фомин не имеет никаких судебных ограничений, поэтому, как отмечают СМИ, может влиять на свидетелей по делу.

Именно Дмитрий Свердлин в 2020-2021 годах, когда все это происходило, возглавлял Главное управление Госгеокадастра в Днепропетровской области. Он мог подписать 104 приказа, которые и позволили передать земли в частную собственность на территории Новоалександровского сельского совета Днепропетровской области.

Кого еще подозревают в хищении земель

Напомним, что кроме Дмитрия Свердлина, подозреваемыми по делу являются:

– Александр Овсюк — бывший руководитель госпредприятия "ДГ "Днепр";

– Владимир Гавриленко — экс-начальник районного отдела Госгеокадастра;

– Роман Лещенко — экс-глава Госгеокадастра Украины (служебная халатность).

Им инкриминируют завладение государственным имуществом в особо крупных размерах и служебную халатность. Максимальное наказание за такие преступления — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Мы продолжаем следить за делом депутата Дмитрия Свердлина. Обо всех новых решениях суда и реакции прокуратуры обязательно сообщим.