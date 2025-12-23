Дело депутата Свердлина: СМИ заподозрили суд в 'сокрытии' пересмотренного решения по залогу

Киевский апелляционный суд в начале декабря мог принять постановление о пересмотре залога для депутата городского совета Днепра Дмитрия Свердлина, которого подозревают в хищении госземель. Но в судебном реестре до сих пор нет информации о том, что решили судьи. Журналисты сайта "Днепр Оперативный" отправили запросы в Генеральную прокуратуру и Киевский апелляционный суд, чтобы выяснить, когда постановление появится в публичном доступе.

Апелляция без решения: что происходит в деле депутата Свердлина

В начале декабря 2025 года судьи Киевского апелляционного суда должны были решить, менять ли размер залога для депутата городского совета Днепра Дмитрия Свердлина. Речь идет об апелляционной жалобе Генеральной прокуратуры на постановление Печерского районного суда Киева, которым депутату было определено 605 тысяч гривен залога.

Впрочем, несмотря на то что декабрь уже подходит к концу и приближается новый год, в судебном реестре до сих пор нет информации по этому делу.

Журналисты сайта "Днепр Оперативный" направили запросы в Генеральную прокуратуру и Киевский апелляционный суд, чтобы узнать, когда постановление будет обнародовано.

Напомним, что рассмотрение жалобы Генпрокуратуры длилось с сентября 2025 года. Заседание Киевского апелляционного суда неоднократно переносились, и только после публикаций в СМИ и журналистских запросов о Свердлине, его дело снова появилось в расписании суда.

Интересно, что в ответ на запросы суд сообщил, что "вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей любым способом запрещаются", фактически расценив обращение журналистов как возможное давление на судей.

Что известно о деле

Депутата Днепровского городского совета от "Слуги народа" Дмитрия Свердлина подозревают в хищении более 500 гектаров государственной земли ГП "Опытное хозяйство "Днепр" Института орошаемого земледелия НААН Украины. По данным следствия, сумма ущерба государству может превышать 25 миллионов гривен.

Печерский районный суд Киева в августе 2025 года определил для депутата 605 тысяч гривен залога, это более чем в 40 раз меньше, чем сумма возможных убытков! После этого Генеральная прокуратура решила обжаловать залог и увеличить его до 6 миллионов гривен, но согласились ли на это судьи, пока неизвестно.

По данным следствия, именно когда Свердлин в 2020-2021 годах возглавлял Главное управление Госгеокадастра в Днепропетровской области, могли быть подписаны более 100 приказов, которые позволили передать государственные земли в частную собственность через фиктивные схемы. Землю могли оформлять на подставных лиц, после чего быстро перепродавать.

Суд также обязал Свердлина сдать загранпаспорт, не покидать пределы Украины и не контактировать со свидетелями, в частности работниками Госгеокадастра. В то же время сам депутат продолжает работать в этом ведомстве, где, по данным следствия, могут храниться документы по делу.

Возможно, для Киева это обычное дело, но для Днепра история со Свердлиным имеет особое значение. Это дело важно, потому что речь идет о депутате городского совета, которого подозревают в хищении государственной земли на десятки миллионов гривен. Редакция будет продолжать следить за этим делом и сообщать обо всех новых решениях суда.