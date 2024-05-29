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Делегацию Львовского городского совета поразил ознакомительный визит в Днепр: какие "фишки" показали гостям

Мария Шевчук
Днепр
4 минуты
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Делегацию Львовского городского совета поразил ознакомительный визит в Днепр: какие 'фишки' показали гостям

В Днепр с ознакомительным визитом приехала на два дня делегация Львовского городского совета.

Об этом сообщила Лилия Дубинина, заместитель начальника управления – начальник отдела контроля исполнения решений городского совета управления исполнения решений городского совета департамента обеспечения деятельности Днепровского горсовета.

Делегацию Львовского городского совета поразил ознакомительный визит в Днепр: какие "фишки" показали гостям

"Это ответный визит. Мы ведь побывали уже в гостях во Львове. Такие визиты очень ценны в плане обмена опытом. Каждый представитель горсовета представляет несколько направлений работы – это ЖКХ, здравоохранение, транспорт и т.д. Со своей стороны мы продемонстрировали работу исполнительных органов, коммунальных предприятий. Показали наши достижения", – прокомментировала Дубинина.

Делегацию Львовского городского совета поразил ознакомительный визит в Днепр: какие "фишки" показали гостям

Львовской делегации показали один из котельных КП "Комэнергосервис". В 2021-м там произвели капитальный ремонт: система автоматики в котельной одна из лучших в стране. Современное оборудование позволяет дистанционно управлять процессом. Также был отремонтирован участок магистральной тепловой сети, электрических сетей и построен новый газопровод. Котельная снабжена генераторами для альтернативного энергопитания. Эта резервная газовая котельная уже себя показала.

Делегацию Львовского городского совета поразил ознакомительный визит в Днепр: какие "фишки" показали гостям

Этой зимой благодаря ей оперативно возобновили теплоснабжение потребителям ж/м Солнечный. Речь идет о 95 жилых домах, 7 садах, 7 школах и 2 медицинских учреждениях. Тариф для потребителей остался прежним. Котельная работала в течение недели, пока не удалось наладить работу производителя тепловой энергии. В настоящее время эта котельная снова переведена в резервный режим. В случае необходимости может быть запущен в течение 12 часов.

Делегацию Львовского городского совета поразил ознакомительный визит в Днепр: какие "фишки" показали гостям

"Я в восторге от увиденного. Особенно от работников. Они показали и простыми словами рассказали о работе этой котельной. Здесь современное управление. К тому же кроме котельной побывали и в КП "Зооконтроль". Очень интересен обмен опытом от днепровских коллег относительно стерилизации животных. У вас есть специальная машина и по вызову выезжает целая команда. У нас нет такого. Мы уже взяли это на заметку", – поделился Орест Демчишин, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета.

Делегацию Львовского городского совета поразил ознакомительный визит в Днепр: какие "фишки" показали гостям

Показали делегации из Льва и уникальную для Украины зарядную станцию для троллейбусов с автономным ходом.

Делегацию Львовского городского совета поразил ознакомительный визит в Днепр: какие "фишки" показали гостям

"Станция размещена на конечной остановке шестого маршрута троллейбуса. Он может проехать до 20 км без питания от контактной сети. Все благодаря суперконденсаторным батареям. Мы показали нашим коллегам, как, в частности, обслуживается станция", – рассказал заместитель городского головы Днепра Игорь Маковцев.

Делегацию Львовского городского совета поразил ознакомительный визит в Днепр: какие "фишки" показали гостям

"Здесь у нас нет конкуренции с Днепром. Только обмен опытом. Например, поделились информацией о низкопольном транспорте. Во Львове есть подобные трамваи. В рамках визита побывали и в диспетчерском центре Днепра. Интересно было пообщаться с работниками. Как они горят работой. В Днепре вовлечены в работу молодые люди. Это очень приятно видеть", – прокомментировал Олег Забарило, директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского горсовета.

В завершение двухдневного визита для гостей провели пешую обзорную экскурсию с главным архитектором города и главным художником Днепра. Начали с улицы Короленко, побывали на ул. Яворницкого, в прибрежном сквере, в яхт-клуб "Сечь". Львовские делегаты были приятно удивлены.

Делегацию Львовского городского совета поразил ознакомительный визит в Днепр: какие "фишки" показали гостям

"Лично я в Днепре впервые. Очень насыщены были два дня. Днепру есть, что показать, рассказать. Я увидел, как страдает город от войны, но живет, дает пример", – рассказал Владимир Лесик, депутат Львовского городского совета, секретарь комиссии транспорта, городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского горсовета.

Делегацию Львовского городского совета поразил ознакомительный визит в Днепр: какие "фишки" показали гостям

"Поразило количество общественных пространств, которые мы увидели. Все чистоплотные – парки, скверы, набережные. Город живет, несмотря на войну", – подытожила Наталья Шелестак, председатель бюджетной комиссии Львовского горсовета.