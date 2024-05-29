Делегацию Львовского городского совета поразил ознакомительный визит в Днепр: какие 'фишки' показали гостям

В Днепр с ознакомительным визитом приехала на два дня делегация Львовского городского совета.

Об этом сообщила Лилия Дубинина, заместитель начальника управления – начальник отдела контроля исполнения решений городского совета управления исполнения решений городского совета департамента обеспечения деятельности Днепровского горсовета.

"Это ответный визит. Мы ведь побывали уже в гостях во Львове. Такие визиты очень ценны в плане обмена опытом. Каждый представитель горсовета представляет несколько направлений работы – это ЖКХ, здравоохранение, транспорт и т.д. Со своей стороны мы продемонстрировали работу исполнительных органов, коммунальных предприятий. Показали наши достижения", – прокомментировала Дубинина.

Львовской делегации показали один из котельных КП "Комэнергосервис". В 2021-м там произвели капитальный ремонт: система автоматики в котельной одна из лучших в стране. Современное оборудование позволяет дистанционно управлять процессом. Также был отремонтирован участок магистральной тепловой сети, электрических сетей и построен новый газопровод. Котельная снабжена генераторами для альтернативного энергопитания. Эта резервная газовая котельная уже себя показала.

Этой зимой благодаря ей оперативно возобновили теплоснабжение потребителям ж/м Солнечный. Речь идет о 95 жилых домах, 7 садах, 7 школах и 2 медицинских учреждениях. Тариф для потребителей остался прежним. Котельная работала в течение недели, пока не удалось наладить работу производителя тепловой энергии. В настоящее время эта котельная снова переведена в резервный режим. В случае необходимости может быть запущен в течение 12 часов.

"Я в восторге от увиденного. Особенно от работников. Они показали и простыми словами рассказали о работе этой котельной. Здесь современное управление. К тому же кроме котельной побывали и в КП "Зооконтроль". Очень интересен обмен опытом от днепровских коллег относительно стерилизации животных. У вас есть специальная машина и по вызову выезжает целая команда. У нас нет такого. Мы уже взяли это на заметку", – поделился Орест Демчишин, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета.

Показали делегации из Льва и уникальную для Украины зарядную станцию для троллейбусов с автономным ходом.

"Станция размещена на конечной остановке шестого маршрута троллейбуса. Он может проехать до 20 км без питания от контактной сети. Все благодаря суперконденсаторным батареям. Мы показали нашим коллегам, как, в частности, обслуживается станция", – рассказал заместитель городского головы Днепра Игорь Маковцев.

"Здесь у нас нет конкуренции с Днепром. Только обмен опытом. Например, поделились информацией о низкопольном транспорте. Во Львове есть подобные трамваи. В рамках визита побывали и в диспетчерском центре Днепра. Интересно было пообщаться с работниками. Как они горят работой. В Днепре вовлечены в работу молодые люди. Это очень приятно видеть", – прокомментировал Олег Забарило, директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского горсовета.

В завершение двухдневного визита для гостей провели пешую обзорную экскурсию с главным архитектором города и главным художником Днепра. Начали с улицы Короленко, побывали на ул. Яворницкого, в прибрежном сквере, в яхт-клуб "Сечь". Львовские делегаты были приятно удивлены.

"Лично я в Днепре впервые. Очень насыщены были два дня. Днепру есть, что показать, рассказать. Я увидел, как страдает город от войны, но живет, дает пример", – рассказал Владимир Лесик, депутат Львовского городского совета, секретарь комиссии транспорта, городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского горсовета.

"Поразило количество общественных пространств, которые мы увидели. Все чистоплотные – парки, скверы, набережные. Город живет, несмотря на войну", – подытожила Наталья Шелестак, председатель бюджетной комиссии Львовского горсовета.