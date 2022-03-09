В Днепре создано добровольное формирование охраны общественного порядка 'Стража Днепра', – Филатов

В Днепре создано добровольное формирование территориальной обороны "Стражи Днепра". Об этом на брифинге 9 марта заявил мэр Борис Филатов. "Формирование будет помогать полиции патрулировать улицы и поможет избегать излишней самодеятельности горожан", — сказал мэр, добавив, что уже сейчас в "Стороже Днепра" есть огромная очередь.

Формирование будет охранять общественный порядок. Это возможность законным способом оберегать спокойствие на улицах города. В то же время это не является альтернативой мобилизации или службе в армии. Горожане должны понимать, что самовольно созданные вооруженные формирования незаконны.

Видео дня

"Варту Днепра", подразделения которой будут формироваться совместно с терробороной, возглавил майор Александр Буйволюк. До вторжения России он руководил департаментом парков и рекреации. Он отметил: "С первого дня мы встречаем много людей, желающих защищать город". В настоящее время людей принимают по адресу: ул. Староказацкая, 58.

Здесь проходит регистрация. В дальнейшем распределении — к военкоматам, группам патрулирования или группам, которые собирают информацию о движении враждебных сил, — учитывают профессиональный опыт и личные навыки (в частности, это будут учитывать вопрос о выдаче оружия).

По возможности работодателей будут просить содействовать службе добровольца в страже. Подразделения "Стражи Днепра" будут формироваться по территориальному признаку, то есть добровольцы могут обратиться в свои районные администрации. Позже будут обнародованы контактные номера. С собой необходимо иметь паспорт и идентификационный код.