В Днепре реанимация втрое перегружена больными COVID-19: медсестры падают в обморок от перегрева

Реанимация в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова втрое перегружена больными коронавирусом, а молодые девушки-медсестры падают от перегрева на дежурствах.

Об этом 1 апреля рассказал главный врач медицинского учреждения Сергей Рыженко у себя в Facebook. Он показал фото из COVID-отделения (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"КОВИД-реанимация Мечникова перегружена втрое. Присутствие женщин и мужчин в одном зале никого не беспокоит. Врачи и сестры оставляют мокрые следы от пота. За смену они теряют литры жидкости. Молодые девушки медсестры падают в обморок от перегрева. Сутки надо выстоять", – написал врач.

Рыженко рассказал о самых "тяжелых" пациентах в реанимации. Сейчас в отделение госпитализирован 43-летний мужчина со 100% поражением легких, рядом с ним – молодая женщина в критическом состоянии, которой провели кесарево сечение.

"Легкие поражены больше чем на 90%. Крайне тяжелая. Она в медикаментозном сне, готовят к острому диализу. Почки не фильтруют мочу. Родившийся здоровый ребенок может остаться сиротой", – рассказал медик.

Ребенок женщины может остаться сиротой. Сергей Рыженко в Facebook

У мужчины поражены 100% легких. Сергей Рыженко в Facebook

Скриншот. Сергей Рыженко в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, реанимация в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова переполнена больными коронавирусом. На данный момент там находятся 118 пациентов, из них 24 – крайне "тяжелые", а шесть подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.