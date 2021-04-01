У Дніпрі реанімація втричі перевантажена хворими на COVID-19: медсестри непритомніють від перегріву

Карина Бондаренко Життя міста 15:37, 1.04.2021 Оновлено: 15:48, 1.04.2021

Реанімація в Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова втричі перевантажена хворими на коронавірус, а молоді дівчата-медсестри падають від перегріву на чергуваннях.

Про це 1 квітня розповів головний лікар медичного закладу Сергій Риженко у себе в Facebook. Він показав фото з COVID-відділення (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"КОВІД-реанімація Мечникова перевантажена втричі. Присутність жінок і чоловіків в одному залі нікого не турбує. Лікарі і сестри залишають мокрі сліди від поту. За зміну вони втрачають літри рідини. Молоді дівчата медсестри непритомніють від перегріву. Доба треба вистояти", – написав лікар.

Риженко розповів про "найважчих" пацієнтах в реанімації. Зараз в відділення госпіталізований 43-річний чоловік зі 100% ураженням легень, поряд з ним – молода жінка в критичному стані, якій провели кесарів розтин.

"Легені вражені більше ніж на 90%. Вкрай важка. Вона в медикаментозному сні, готують до гострого діалізу. Нирки не фільтрують сечу. Народжена здорова дитина може залишитися сиротою", – розповів медик.

Дитина жінки може залишитися сиротою.
Сергей Рыженко у Facebook
У чоловіка вражені 100% легень.
Сергей Рыженко в Facebook
Скріншот.
Сергій Риженко в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, реанімація в Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова переповнена хворими на коронавірус. На даний момент там знаходяться 118 пацієнтів, з них 24 – вкрай "важкі", а шість підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

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