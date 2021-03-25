В Днепре провели уникальную операцию по удалению опухоли новорожденному. Фото

В Днепропетровской областной детской больнице 23 марта хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли новорожденному возрастом две недели.

Оперативное удаление крестцово-копчиковой тератомы прошло успешно при участии международных специалистов, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Перед началом лечения вместе с опухолью ребенок весил 2700 грамм, а вес самой опухоли составил 1130 грамм. Поскольку это образование является доброкачественным, то ребенок, избавившись от него, полностью здоров.

Опухоль удалили новорожденному. Информатор

Отмечается, что лечение проводилось мультидисциплинарной командой специалистов отделений интенсивной терапии новорожденных и реконструктивной хирургии под руководством Дениса Суркова и Александра Гладкого. В состав бригады хирургов вошел известный врач из Турции, специалист по реконструктивной и пластической хирургии Хакан Агириш.

Операция в Днепре. Информатор

Операция прошла успешно. Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи провели уникальную операцию на сердце без единого разреза.