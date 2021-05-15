В Днепре после карантина впервые открылся Музей истории. Фото

15 мая Музей истории Днепра открыл двери для посетителей. Он был создан в конце 2020 года, однако посетить его было невозможно из-карантинных ограничений. Сейчас все пять залов принимают гостей.

Как рассказала заместитель городского головы, директор департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Ксения Сушко, это первый такой масштабный музей городского подчинения.

"Он расположен в аутентичном здании – Доме губернатора. Это памятник национального значения. Сегодня музей начинает полноценное функционирование, и мы приглашаем всех прийти и узнать историю нашего города", – отметила Сушко.

Уже много лет проводятся увлекательные действа в рамках акции "Ночь музеев". В этом году к ним присоединился и Музей истории Днепра. Здесь подготовили немало сюрпризов, в том числе и театрализованные исторические представления.

"Музей истории Днепра символически открыл двери для посетителей к Международному дню музеев. Этот уникальное заведение было создано по инициативе городского головы Бориса Филатова. Это действительно музей будущего, который переосмысливает подходы к музейным экспонатам", – рассказал начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета Евгений Хорошилов.

"Мы хотим, чтобы в Музее истории Днепра постоянно играли моноспектакли, посвященные знаковым людям Днепра. Уже есть представление, посвященное Елене Блавацкой и, поделюсь инсайдом, – мы готовим представление, посвященное нашему земляку Вадиму Сидуру", – добавил Григорий Гельфер, председатель художественного совета при городском голове, депутат Днепровского городского совета, заслуженный деятель искусств Украины.

В Музее истории Днепра собраны уникальные коллекции, в том числе и частные. Работают здесь и современные интерактивные экспозиции. В частности, гости могут увидеть "живые" фотографии Александра Поля с семьей, а также воспользоваться настоящими весами с "Озерки" 1950-х годов и кассовым аппаратом 1912 года, послушать пластинки и полистать старые журналы.

"Это музей о днепрянах и для днепрян. Фактически 100% из тех 3,5 тыс. экспонатов, которые есть в музее, предоставили из частных коллекций горожане. В фокусе – человек, живущий в нашем городе. Первый зал посвящен архитектуре, второй – тому, как человек учится, лечится, ходит в театр. Третий – об Александре Поле, в прошлом году в нашем городе проходили раскопки, во время которых была найдена давно потерянная могила деятеля. Четвертый зал посвящен торговле в разные эпохи. А в завершение в музее посетителям покажут фильм "Днепр. Мосты. Пороги", – отметил директор КП "Музей истории Днепра" Олег Репан.

Ольга пришла сегодня в Музей истории Днепра вместе с подругой: "Мне очень понравилось, что музей интерактивный, что некоторые экспонаты можно трогать: например, открыть старый школьный портфель или собрать разбитый кувшин. Замечательно, что такое учреждение появилось в нашем городе".

Музей истории Днепра, который расположен на ул. Воскресенской, 14 будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00. Касса открыта с 10:00 до 17:00.