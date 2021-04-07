В Днепре 7-летний мальчик оказался на грани смерти из-за двусторонней COVID-пневмонии

В Днепре в детской городской больнице №6 врачи спасают 7-летнего мальчика с коронавирусом и двусторонней COVID-пневмонией.

"Тяжелый" ребенок находился на круглосуточной подаче кислорода почти неделю, рассказала в Facebook и.о. генерального директора больницы Лина Чергинец (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, медицинский персонал практически не отходил от мальчика. Благодаря врачам состояние ребенка стабилизировалось и он начал выздоравливать.

Чергинец отметила, что по состоянию на 6 апреля в больнице находились 34 ребенка с коронавирусом, еще 18 ждали подтверждения диагноза. Каждый день в больницу доставляют 2-3 несовершеннолетних пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в реанимацию Днепропетровской областной больницы имени Мечникова попала 50-летняя женщина, от легких которой из-за коронавируса "остались маленькие живые участки".