У Дніпрі 7-річний хлопчик опинився на межі смерті через двобічну COVID-пневмонію

У Дніпрі в дитячій міській лікарні №6 лікарі рятують 7-річного хлопчика з коронавірусом і двобічною COVID-пневмонією.

"Важка" дитина перебувала на цілодобовій подачі кисню майже тиждень, розповіла у Facebook в.о. генерального директора лікарні Ліна Чергінець (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За її словами, медичний персонал практично не відходив від хлопчика. Завдяки лікарям стан дитини стабілізувався і вона почала одужувати.

Чергінець зазначила, що станом на 6 квітня в лікарні перебували 34 дитини з коронавірусом, ще 18 чекали підтвердження діагнозу. Щодня в лікарню надходять 2-3 неповнолітніх пацієнти.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у реанімацію Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова потрапила 50-річна жінка, від легень якої через коронавірус "залишилися маленькі живі ділянки".