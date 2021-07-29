Скандал со строительством аэропорта "Днепр" набрал новых оборотов: причем тут нардеп "Слуги народа"

В Днепре история со скандальным строительством международного аэропорта набрала новых оборотов. Причина в том, что необходимые работы, согласно графику, на объекте фактически не начинались, о чем свидетельствуют многочисленные фото и видео-доказательства.

Как сообщает "49000.com.ua", о быстрых темпах возведения новых воздушных ворот Днепра постоянно сообщает депутат от "Слуги Народа" Сергей Демченко, избранный по 29 округу в Новоолександровской территориальной объединенной общины, где и должен находиться будущий аэропорт.

"Если зайти в социальные сети или на официальный сайт Демченко, то можно подумать, что самолеты уже вот-вот начнут бороздить воздушное пространство Днепропетровщины. Вот лишь избранные цитаты из депутатских панегириков строительству: "Маховик строительства аэропорта Днепр раскручивается", "Почти круглосуточно идет строительство аэропорта", "Каждый день на строительстве взлетной полосы аэропорта "Днепр" активные изменения. Масштабы ошеломляют, это нужно видеть!". И так далее, в том же стиле", – отмечается в материале.

Видео дня

Однако журналисты утверждают, что аэропорт в Днепре в срок не построят. В середине июля прошло 5 месяцев (из запланированных 36-ти) до момента запуска новой взлетно-посадочной полосы. Но необходимые работы согласно графику на объекте фактически не начинались.

Отмечается, что через две недели после объявленного старта стройки, в конце марта 2021 года журналисты днепропетровского издания "Информатор" посетили строительную площадку нового аэропорта, и пришли к выводу, что работы там практически не ведутся. Еще через месяц, в конце апреля, они вновь проверили состояния дел на стройплощадке и опять не увидели никаких изменений. Разве что серая пустошь, на которой "активно ведутся строительные работы", в апреле зазеленела. Но все так же осталась пустым местом, где никаких видимых результатов человеческой деятельности не наблюдалось. Попытки имитировать деятельность на стройплощадке в последующие месяцы точно также не поменяли картину. По всем признакам, в противовес заявлениям депутата Демченко, строительство фактически не велось.

Как сказано в материале, выгода Демченко в этом деле состоит в том, что он якобы неприкрыто лоббировал одну из компаний, учавствовавших в тендере на строительство взлетной полосы аэропорта. Именно этим объясняется его заинтересованность объектом. Впрочем, в итоге все пошло не так, как рассчитывал нардеп.

При этом, в Мининфраструктуры серьезно занялись ревизией сомнительных решений предыдущего руководства ведомства. Так, совместно с СБУ, министерство разоблачило схему оформления разрешительных документов моряков, которая приносила коррупционерам, контролировавшим госреестр, ежегодно около 150 млн долларов. Исходя из этого, не исключено, что под раздачу в ситуации с днепровским аэропортом попадут не только чиновники, но и нардеп Сергей Демченко.

Впрочем, аспекты его деятельности, которые могут заинтересовать СБУ и Нацполицию, касаются не только скандального строительства аэропорта. По некоторым данным, в службе уже заинтересовались якобы тесными отношениями "слуги народа" с бывшим депутатом от "Батькивщины" Александром Шепелевым, который находится в международном розыске по подозрению в покушении на убийство и хищении средств. Более того, Генпрокуратура утверждает, что разыскиваемый экс-депутат Шепелев, в экстрадиции которого отказала Россия, с 2014 года работает на ФСБ.

Дело против Шепелева было возбуждено еще в 2012 году, его обвиняли в причастности к расхищению средств банка "Родовид" на сумму более 220 млн грн, покушении на банкира Сергея Дядечко, а также в участии совместно с бизнесменом Павлом Борулько в организации расхищения госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн грн в марте-мае 2009 года. Демченко регулярно получал платежи от Шепелева, а также имеет очень тесные бизнес-связи с родственником разыскиваемого экс-нардепа, владельцем холдинга KSG Agro Сергеем Касьяновым, и даже был его адвокатом. Кроме того, знаменитая мама Сергея Демченко, которая в возрасте 70 лет внезапно стала мега-успешной бизнес-леди и владелицей множества фирм, объектов недвижимости и участков земли, работала в банке Шепелева членом ревизионной комиссии.

Также, в соцсетях уже публиковали целый список недвижимости, которую Сергей Демченко якобы спрятал от декларирования и налоговых органов, и которым должны заинтересоваться в НАБУ:

дом на 467,8 м2 в Одесской обл., Лиманский р./ Фонтанская, дачно-строительный кооператив "Золотые ключи", улица Лазурная, 8;

Днепропетровская обл., г., Днепр, улица Старокозацкая, 4;

Днепропетровская обл., г., Днепр, улица Сечевых стрельцов, 9, помещение 7;

Днепропетровская обл., г., Днепропетровск, улица Артема, 9, квартира 4;

Днепропетровская обл., Синельниковский р., с. Георгиевка, улица Агропромышленная, д. 1-ж.

Недавно стало известно и об иностранном бизнесе, бенефициаром которого якобы является Сергей Демченко. Фирма "Даниэле хэви машинери инжиниринг" зарегистрирована на гражданина Италии Алессандро Ревелента, по месту жительства которого находится частный дом в аварийном состоянии. А вот в Украине фирме принадлежит множество имущества: помещения площадью 341,7 кв.м в торгово-деловом центре "Новый центр" в Днепре, три квартиры в "Мост Сити Центр" в этом же городе".

Попасть под перекрестный интерес СБУ, НБУ и других правоохранительных органов – это еще надо постараться. Сергей Демченко в этом полностью преуспел. При этом у журнналистов возник вопрос и к команде "Слуги Народа" — как туда умудрился затесаться такой "многостаночник"? Понятно только одно – бурная деятельность Демченко, вне всяких сомнений, может стоить очень дорого для репутации партии.