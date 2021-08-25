Расчистят и углубят: в Днепре впервые проведут масштабную чистку реки Гнилокиш. Фото

25 августа в Днепре начали масштабную расчистку реки Гнилокиш. Цель – профилактика подтоплений и понижение уровня грунтовых вод в АНД районе.

По словам заместителя городского головы Михаила Лысенко, таких работ ранее не проводили. Первые попытки почистить реку сделали в 2015 году. Тогда вычистили несколько участков, однако нужного эффекта это не дало. Теперь же планируется расчистить 6 км русла – от Донецкого шоссе до самого истока в реку Днепр (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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"Вдоль реки будут удалять аварийные деревья, косить кустарники, экскаваторами чистить дно, убирать и вывозить мусор. Во время проведения работ параллельно будет работать экологическая инспекция, которая будет выявлять незаконные вырезки и сбросы отходов из близлежащих к реке домов. Это все будет задокументировано, и жителям, которые так относятся к окружающей среде и своим соседям, грозят жесткие штрафные санкции. В тех местах, где это возможно, мы демонтируем такие врезы", – сказал Михаил Лысенко.

Также он добавил, что работы по чистке Гнилокиша продлятся до конца декабря этого года. Пока же бригады работают на перекрестке улиц Саперной и Изумрудной. Начали с удаления аварийных деревьев.

"Удаляют прежде всего сухие деревья и те, что имеют большой угол наклона. Всего запланировано удалить около 98 единиц коряг. После того, как обрежут и удалят аварийные деревья, уберут поросль, мы начнем чистки и углубление самого канала. Также укрепят берега. Основные работы по углублению будут выполняться для того, чтобы восстановить движение воды и во избежание пробок", – отметила начальница управления по благоустройству города департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Светлана Литвинова.