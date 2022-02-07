Раненые Рябчуком нацгвардейцы готовы к выписке, Жанну Шарову и еще одного пострадавшего ждет лечение. Видео

Трое нацгвардейцев, пострадавших во время стрельбы на "Южмаше" в Днепре, готовятся на выписку. Жанну Шарову и Игоря Семенченко еще ждет лечение.

Об этом на ежедневном брифинге рассказал главврач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко. По его словам, во время операций, которые перенесла Шарова, было много рисков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Гемоглобин – 30, все в животе порвано, кишечник разбит, позвонки – на обломки. И когда они (хирурги – ред.) шли на операцию, риск был такой, что не знали, как она закончится", – отметил Рыженко.

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"Удалили полметра кишечника. И сейчас я смотрю на Жанну – она вся румяная, хочет бежать, заниматься спортом и личной жизнью", – рассказал главврач.

Он выразил благодарность всем врачам и медсестрам за то, что сделали все возможное для спасения пострадавших.

Напомним: 22-летняя военнослужащая Жанна Шарова, получившая тяжелое ранение во время стрельбы на заводе "Южмаш" в Днепре, рассказала, что не была знакома с Артемием Рябчуком, только запомнила парня в лицо. На стражу в эту часть она попадала редко, поэтому ее присутствие на режимном объекте трагического утра стало роковым совпадением.

Другой пострадавший, Игорь Семенченко, находящийся в том же отделении, что и Жанна, вспомнил, что за несколько часов до происшествия Артемий Рябчук читал книгу и выглядел совершенно спокойным, его поведение не предвещало никакой беды.

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