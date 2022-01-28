Раненная солдатом в Днепре 22-летняя Жанна Шарова пришла в себя: врачи рассказали о ее состоянии

22-летняя пострадавшая в стрельбе на "Южмаше" в Днепре 27 января Жанна Шарова пришла в себя. Девушке перелили больше четырех литров крови.

О ее состоянии рассказал главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко в сюжете "Украина 24". Отмечается, что Шарова – самая тяжелая пострадавшая, так как "получила" от Рябчука три выстрела. Она находится на аппарате ИВЛ.

По словам медика, девушку готовят к очередной длительной и серьезной операции. В больнице Мечникова проходит донорский день, где все желающие могут сдать кровь для пострадавших. Уже записалось около сотни человек.

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Как пишет "Наше місто", благодаря переливанию крови и усилиям медиков девушке удалось поднять гемоглобин почти до 90, что является практически нормой. Кроме того, предстоит операция по стабилизации позвонка, через который вышла пуля.

Что касается состояния остальных раненых, то двух ребят уже переводят из реанимации в отделение. Еще один пока тяжелый, но стабильный.

Напомним: в ночь на 27 января на заводе "Южмаш" в Днепре нацгвардеец Артемий Рябчук расстрелял караул военнослужащих Национальной гвардии. В результате инцидента погибли пять человек. Также пятеро получили огнестрельные ранения.

Пострадавшая Шарова перед тем, как потерять сознание, успела рассказать, что не ожидала стрельбы. "Я не ожидала, я повернулась, услышала выстрелы, упала", – процитировал ее Рыженко.

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