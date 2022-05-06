Помощь от "TAPS-Украина" и волонтеров Днепра получили уже более 60 тысяч переселенцев
"TAPS-Украина", TAPS International и Днепровский городской совет начали сотрудничать еще в 2019 году, тогда они подписали трехстороннюю декларацию по поддержке семей погибших военных. С началом полномасштабной войны в Украине "TAPS-Украина" создала Координационный штаб волонтеров Днепра. Он имеет 37 направлений работы, на которых в настоящее время задействовано около 700 волонтеров. Ряд направлений – это помощь гражданским гражданам, в частности, переселенцам.
По состоянию на 29.04 информационную помощь получили 60 431 временно перемещенное лицо, пособие по временному убежищу и информацию о долгосрочном жилье получили 22 920 человек. Ежедневно во временных убежищах находятся около 2 тыс. человек, из них 400 – дети.
Для внутри перемещенных лиц волонтеры приготовили более 30 тыс. порций пищи.
Волонтеры Днепра доставили еду, лекарства, средства гигиены и одежду в города: Покровск, Бахмут, Мелитополь, Приморск, Днепрорудное, Харьков, Херсон, Николаев, Павлоград, а также села, которые освободили ВСУ в Донецкой области. За это время водители штаба проехали 8300 км, использовали 10 тыс. литров горючего. В среднем в неделю волонтеры перевозят 80 семей переселенцев и около 70 тонн грузов.
Волонтеры Координационного штаба помогли с эвакуацией 1765 человек из Харькова, Покровска, Изюма, Северодонецка, Лисичанская, Краматорская, Бахмута, Константиновки, Мелитополя, Орехова, Бердянска и Мариуполя. Также, благодаря волонтерам отдела эвакуации было доставлено около 150 кг грузов.
От фонда "Blau-Gelbes Kreuz Deutsch-Ukrainischer Verein eV" были доставлены медикаменты для больниц городов: Харьков, Днепр, Павлоград, Новомосковск, Каменское, Ровно, Полтава, Винница, Сумы, Чернигов, Николаев, Херсон, Житомир, Запорожье. Общая стоимость медикаментов – более 1 млн. евро.
24 221 человек получил гуманитарную помощь в центре помощи женщинам и детям переселенцам в Днепре.
Также в Днепре работает комната матери и ребенка. Здесь уже получили помощь 53 932 человека, ночлег – 8472 человека. Каждый день в комнате принимают 400-600 человек.
В то же время волонтеры Днепра помогают и четвероногим: центр помощи животным выдал 12 тонн корма для собак, кошек и птиц. Приютам города адресно развезено 1350 кг мяса и костей, а также передано 13 тонн фруктов для лошадей и коз. В настоящее время это 65 локаций, на которые волонтеры развозят помощь.
С 24 февраля Координационный штаб волонтеров Днепра посетили более 50 международных медиа. В частности, о днепровских волонтерах неоднократно в мире рассказывали DW, BBC, CNN, Associated Press и France24. В составе команды волонтеров Днепра есть SMM-специалисты, фотографы, операторы, монтажеры и даже профессиональный продакшн, который производит документальные фильмы о нынешних событиях.
Подробнее о "TAPS-Украина", и Координационный штаб волонтеров на Днепре.
Реквизиты /Account details:
Благотворительная организация "Благотворительный фонд "ТАПС"
Номер карты: 4246 0010 0000 8163
ЕГРПОУ/ДРФЛ 42297939, Днепропетровское РУ, МФО 305299
UA403052990000026007050317608
АО КБ "ПРИВАТБАНК" Назначение платежа: Благотворительный взнос
Details of account of Charitable organization
"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) для диалога в EUR:
Company Name: БФ TAПC БУ / CO "CF"TAPS"
IBAN Code: UA713052990000026005050563498
Название банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO
STR., KYIV, 01001, УКРАИН
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: UA 49000 DNIPRO Kharkivska, 3a
Account in the corresponnt bank: 400886700401
SWIFT Code of the corresponent bank: COBADEFF
Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main,
Германия
Account in the corresponnt bank: 6231605145
SWIFT Code of correspondent bank: CHASDEFX
Correspondent bank: JP MORGAN AG, ФРАНКФУРТ AM MAIN GERMANY
Details of account of Charitable organization
"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) для обмена валют в USD:
Company Name: БФ TAПC БУ / CO "CF"TAPS"
IBAN Code: UA793052990000026002050304854
Название банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO
STR., KYIV, 01001, УКРАИН
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: UA 49000 DNIPRO Kharkivska, 3a
Account in the corresponnt bank: 001-1-000080
SWIFT Code of correspondent bank: CHASUS33
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, Нью-Йорк, США
Account in the corresponnt bank: 890-0085-754
SWIFT Code of correspondent bank: IRVT US 3N
Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA
USDT
TFJoUJDwNiX79p16HptEJz9o9Nona9oXQZ
BNB
0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332
Bitcoin
1QHmqN4h5D4aFPGHUzspQ2rEDfrmwaizw3
Ethereum
0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332
PayPal: [email protected]
or +380 67 563 42 00