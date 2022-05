Помощь от 'TAPS-Украина' и волонтеров Днепра получили уже более 60 тысяч переселенцев

"TAPS-Украина", TAPS International и Днепровский городской совет начали сотрудничать еще в 2019 году, тогда они подписали трехстороннюю декларацию по поддержке семей погибших военных. С началом полномасштабной войны в Украине "TAPS-Украина" создала Координационный штаб волонтеров Днепра. Он имеет 37 направлений работы, на которых в настоящее время задействовано около 700 волонтеров. Ряд направлений – это помощь гражданским гражданам, в частности, переселенцам.

По состоянию на 29.04 информационную помощь получили 60 431 временно перемещенное лицо, пособие по временному убежищу и информацию о долгосрочном жилье получили 22 920 человек. Ежедневно во временных убежищах находятся около 2 тыс. человек, из них 400 – дети.

Для внутри перемещенных лиц волонтеры приготовили более 30 тыс. порций пищи.

Волонтеры Днепра доставили еду, лекарства, средства гигиены и одежду в города: Покровск, Бахмут, Мелитополь, Приморск, Днепрорудное, Харьков, Херсон, Николаев, Павлоград, а также села, которые освободили ВСУ в Донецкой области. За это время водители штаба проехали 8300 км, использовали 10 тыс. литров горючего. В среднем в неделю волонтеры перевозят 80 семей переселенцев и около 70 тонн грузов.

Волонтеры Координационного штаба помогли с эвакуацией 1765 человек из Харькова, Покровска, Изюма, Северодонецка, Лисичанская, Краматорская, Бахмута, Константиновки, Мелитополя, Орехова, Бердянска и Мариуполя. Также, благодаря волонтерам отдела эвакуации было доставлено около 150 кг грузов.

От фонда "Blau-Gelbes Kreuz Deutsch-Ukrainischer Verein eV" были доставлены медикаменты для больниц городов: Харьков, Днепр, Павлоград, Новомосковск, Каменское, Ровно, Полтава, Винница, Сумы, Чернигов, Николаев, Херсон, Житомир, Запорожье. Общая стоимость медикаментов – более 1 млн. евро.

24 221 человек получил гуманитарную помощь в центре помощи женщинам и детям переселенцам в Днепре.

Также в Днепре работает комната матери и ребенка. Здесь уже получили помощь 53 932 человека, ночлег – 8472 человека. Каждый день в комнате принимают 400-600 человек.

В то же время волонтеры Днепра помогают и четвероногим: центр помощи животным выдал 12 тонн корма для собак, кошек и птиц. Приютам города адресно развезено 1350 кг мяса и костей, а также передано 13 тонн фруктов для лошадей и коз. В настоящее время это 65 локаций, на которые волонтеры развозят помощь.

С 24 февраля Координационный штаб волонтеров Днепра посетили более 50 международных медиа. В частности, о днепровских волонтерах неоднократно в мире рассказывали DW, BBC, CNN, Associated Press и France24. В составе команды волонтеров Днепра есть SMM-специалисты, фотографы, операторы, монтажеры и даже профессиональный продакшн, который производит документальные фильмы о нынешних событиях.

Подробнее о "TAPS-Украина", и Координационный штаб волонтеров на Днепре.

